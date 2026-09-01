Kışın kas yapıyor, yazın kovanların peşinden koşuyor: Hedef 10 ton!
Erzurum’da yaşayan fitness antrenörü ve arıcı Alim Eser, kışın kas yapıyor, yazın ise 2 bin 44 rakımda 440 arı kovanıyla ilgileniyor. Eser, bu sezon 10 ton bal üretmeyi hedefliyor.
Erzurum’un Şenkaya ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Alim Eser, yıl boyunca birbirinden farklı iki işle uğraşıyor. Kış aylarında fitness ve vücut geliştirme antrenörlüğü yapan Eser, yaz döneminde ise arıcılık yapıyor.
Şenkaya ilçe merkezine 14 kilometre mesafede bulunan, 2 bin 44 metre rakımlı Doğanköy Mahallesi’nde yaşayan Alim Eser, 1999’dan bu yana profesyonel olarak fitness ve vücut geliştirme antrenörlüğü yapıyor. Eser, antrenörlüğün yanı sıra 21 yıldır arıcılıkla da ilgileniyor.
Kış mevsiminde antrenörlük yapan Eser, yaz dönemini ise arıcılığa ayırıyor. İlçenin yüksek kesimlerindeki zorlu arazi koşullarında 440 kovanla bal üretimi gerçekleştiren Eser, kovanların bakımını ve kontrolünü yapmanın yanı sıra bal hasadını da büyük ölçüde kendi başına yürütüyor.
Ürettiği balların analizden geçirildiğini belirten Eser, yapılan incelemelerin ürünlerinin kalitesini ortaya koyduğunu söyledi. Bal üretimini yüksek rakımlı bölgelerde, kimyasal ürünlerden uzak bir ortamda gerçekleştirdiğini ifade etti.
Eser, “Vücut geliştirme, fitness antrenörüyüm. Ayrıca profesyonel olarak arıcılık yapıyorum. Büyük bir aşk ve sevgiyle arıcılık yapıyorum. Bu ortam bana huzur ve mutluluk veriyor. Ürettiğim organik balların Türkiye bal sektöründe birinciliğe aday olduğunu düşünüyorum. Yaptırdığımız tahliller balların kalitesini ortaya koyuyor. Bu yıl bol yağış sebebiyle bal üretiminde de verimli bir sezon bekliyorum. 440 kovandan 8-10 ton bal elde etmeyi hedefliyorum" ifadelerini kullandı.
Piyasada sahte ve şeker katkılı ürünlerle karşılaşılabildiğine dikkat çeken Eser, tüketicilere bal alırken üreticisini tanıdıkları ve güvenilirliğinden emin oldukları balları tercih etmeleri yönünde tavsiyede bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı’na da çağrı yapan Eser, arılara şeker verilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, “Arıcılığı doğru yapan, alın teri döken üreticiler olarak emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Bal üretiminde doğal ve organik üretimin desteklenmesi gerekiyor" dedi.
Bir sporcu olarak gençlere tatlandırıcı yerine bal tüketmelerini de öneren Eser, doğal ve organik beslenmeye önem verdiğini belirtti. Sütlaç, kadayıf dolması, aşure gibi tatlılarda balı kullandığını söyleyen Eser, "Şekere hayır' dedi. (DHA)