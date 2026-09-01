Kışın kas yapıyor, yazın kovanların peşinden koşuyor: Hedef 10 ton!

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Eser, “Vücut geliştirme, fitness antrenörüyüm. Ayrıca profesyonel olarak arıcılık yapıyorum. Büyük bir aşk ve sevgiyle arıcılık yapıyorum. Bu ortam bana huzur ve mutluluk veriyor. Ürettiğim organik balların Türkiye bal sektöründe birinciliğe aday olduğunu düşünüyorum. Yaptırdığımız tahliller balların kalitesini ortaya koyuyor. Bu yıl bol yağış sebebiyle bal üretiminde de verimli bir sezon bekliyorum. 440 kovandan 8-10 ton bal elde etmeyi hedefliyorum" ifadelerini kullandı.