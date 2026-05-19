Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kış uykusundan uyanıp tünele girdi: Ayının O anları kamerada

Kış uykusundan uyanıp tünele girdi: Ayının O anları kamerada

Giresun'da e kış uykusundan uyanıp aç kalan bir bozayı, Duroğlu Tüneli'ne girdi. Aracın önünde koşan ayının panik dolu o anları, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kış uykusundan uyanıp tünele girdi: Ayının O anları kamerada

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çetin geçen kış mevsiminin ardından kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Doğal alanlarında beslenemeyen yaban hayvanları, yiyecek arayışı nedeniyle yaylaların yanı sıra sık sık yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar inmeye başladı.

Kış uykusundan uyanıp tünele girdi: Ayının O anları kamerada - Resim : 1

GECE YARISI TÜNELDE KOŞTU

Bu durumun son örneği dün gece saatlerinde Giresun'da yaşandı. Yiyecek arayan bir bozayı, Dereli-Giresun kara yolu üzerinde bulunan Duroğlu Tüneli’ne girdi. Kara yolunda ilerleyen araç sürücüleri, tünelin içinde hızla koşan dev ayıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Ayı aracın önünde iki kilometre koştuAyı aracın önünde iki kilometre koştu

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Tünel içerisinde bir süre koşan bozayı, daha sonra çıkışa ulaşarak karanlıkta gözden kayboldu. Herhangi bir kazaya yol açmayan ayının tünel içindeki o panik dolu koşusu, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Giresun Hayvan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro