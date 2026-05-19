Kış uykusundan uyanıp tünele girdi: Ayının O anları kamerada

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çetin geçen kış mevsiminin ardından kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Doğal alanlarında beslenemeyen yaban hayvanları, yiyecek arayışı nedeniyle yaylaların yanı sıra sık sık yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar inmeye başladı.

GECE YARISI TÜNELDE KOŞTU

Bu durumun son örneği dün gece saatlerinde Giresun'da yaşandı. Yiyecek arayan bir bozayı, Dereli-Giresun kara yolu üzerinde bulunan Duroğlu Tüneli’ne girdi. Kara yolunda ilerleyen araç sürücüleri, tünelin içinde hızla koşan dev ayıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Tünel içerisinde bir süre koşan bozayı, daha sonra çıkışa ulaşarak karanlıkta gözden kayboldu. Herhangi bir kazaya yol açmayan ayının tünel içindeki o panik dolu koşusu, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)