Kırtasiye sektöründe yaz hareketliliği: Talep sanat ve hobi ürünlerine kaydı

Okulların tatile girmesiyle birlikte kırtasiye sektöründe alışılagelmiş okul alışverişi yoğunluğu hafiflemiş olsa da sektördeki hareketlilik, yeni taleplerden dolayı devam ediyor.

Kırtasiye raflarında yaz dönemi boyunca klasik defter ve okul çantalarının yerini ise çocukların gelişimini destekleyen eğitici oyunlar, boyama setleri ve hobi ürünleri alıyor. Diğer yandan sektör, yeni sezon hazırlıklarını da hummalı şekilde sürdürüyor.

OKUL ÜRÜNLERİNİN YERİNİ HOBİ VE SANAT ALIYOR

Yaz aylarının sektör açısından tamamen durgun bir dönem olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, “Okulların kapanmasından sonra ürün çeşitliliği açısından bir daralmadan ziyade ürün grupları arasında bir ağırlık değişimi yaşanıyor. Klasik okul ürünlerinin raflardaki payı azalırken boya ürünleri, etkinlik kitapları, oyun hamurları, hobi setleri, çıkartmalar ve çocukların bireysel olarak vakit geçirebileceği ürünler ön plana çıkıyor. Genel görünüme bakıldığında yaz döneminde çocukları hem eğlendiren hem de gelişimlerine katkı sağlayan ürünlere talep artıyor. Özellikle aileler, çocukların tatil süresince tamamen eğitimden kopmamasını ancak bunu klasik bir ders çalışma düzeni içerisinde de hissetmemesini istiyor. Bu sebeple eğitici içeriklerin oyun ve eğlenceyle bir arada sunulduğu ürünler öne çıkıyor. Hedef kitlede de kısmi bir değişim yaşanıyor. Eğitim dönemi içerisinde alışveriş daha çok zorunlu ihtiyaçlar üzerinden şekillenirken yaz aylarında karar verici olarak ebeveynlerin rolü artıyor. Bunun yanında çocuklar da renk, karakter, tasarım ve ürünün sunduğu aktiviteye göre tercihlerini daha fazla belirliyor. Yaz döneminde yalnızca öğrenciler değil hobiyle ilgilenen yetişkinler, tatilde çocukları için etkinlik arayan aileler ve sanat ürünlerine ilgi duyan tüketiciler de önemli bir müşteri kitlesi oluşturuyor.” dedi.

EBEVEYNLER, ÇOCUKLARINI EKRANDAN UZAKLAŞTIRAN ÜRÜNLERİ TERCİH EDİYOR

Son yıllarda ailelerin çocukların dijital bağımlılığı konusundaki farkındalığının arttığına dikkat çeken Keresteci, sözlerine şöyle devam etti:

“Ebeveynler, çocukların yaz tatilini yalnızca telefon, tablet veya televizyon karşısında geçirmesini istemiyor. Bu nedenle el becerilerini, hayal gücünü, dikkatini ve ince motor gelişimini destekleyen ürünlere yönelik talep her geçen yıl artıyor. Kesme, yapıştırma, boyama, şekillendirme, çizim yapma ve üç boyutlu tasarım oluşturma imkânı sunan ürünler, çocukların yalnızca zaman geçirmesini değil, aynı zamanda üretmesini de sağlıyor. Çocuk bir ürünün sonunda kendi yaptığı bir resmi, oyuncağı veya tasarımı gördüğünde hem özgüveni hem de ilgisi artıyor. Doğru yaş grubuna uygun, ilgi çekici ve nitelikli ürünler seçildiğinde ekran süresini ciddi ölçüde azaltabilecek güçlü bir alternatif oluşturuyor. Burada ailelerin de çocuklarla birlikte etkinliklere katılması önemli. Kırtasiye ürünleri çocuğa yalnızca bir uğraş değil, aileyle kaliteli zaman geçirme imkanı da sunuyor.”

LİSANLI ÜRÜNLERDE KIRMIZI ÇİZGİ “GÜVENİLİRLİK” VE “NİTELİK”

Satış dinamiklerinde lisanslı ürünlerin de önemli bir ağırlığa sahip olduğunu vurgulayan Keresteci, "Lisanslı ürünler özellikle çocuk ve genç tüketicilerin satın alma kararlarında önemli bir etkiye sahip. Sevilen çizgi film karakterleri, animasyon kahramanları, spor kulüpleri, dijital oyunlar ve sosyal medyada popüler hâle gelen figürler, ürünlerin tercih edilmesini doğrudan etkileyebiliyor. Yaz döneminde okul alışverişi azalmasına rağmen lisanslı ürünlere olan ilgi devam ediyor. Çünkü bu ürünler yalnızca eğitim amacıyla değil, kişisel kullanım, koleksiyon, hediye ve eğlence amacıyla da satın alınıyor. Kalem kutuları, matara ve suluklar, çıkartmalar, boyama setleri, çantalar ve küçük aksesuarlar yaz döneminde ilgi gören lisanslı ürünler arasında yer alıyor. Bununla birlikte ürün güvenliği, kalite ve lisans haklarına uygunluk da mutlaka gözetilmeli. Çocukların ilgisini çeken bir karakterin ürün üzerinde yer alması tek başına yeterli değil. Ürünün güvenilir ve nitelikli olması da büyük önem taşıyor.” açıklamasında bulundu.

KIRTASİYE SEKTÖRÜ YENİ SEZON İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

“Yaz dönemi sektör için bir taraftan satışların daha sınırlı olduğu, diğer taraftan ise yeni eğitim ve öğretim sezonunun hazırlıklarının yoğunlaştığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor.” diyen Keresteci, sürece dair şu bilgileri paylaştı:

“Üretici, ithalatçı, toptancı ve perakendeci firmalar bu süreçte yeni sezon ürünlerini, stoklarını, fiyatlandırmalarını ve satış stratejilerini gözden geçiriyor. Firmalar geçmiş sezonun satış verilerini değerlendirerek hangi ürünlerin daha fazla talep gördüğünü, hangi gruplarda stok fazlası veya eksikliği yaşandığını analiz ediyor. Yeni ürünlerin siparişleri veriliyor, sevkiyat planları hazırlanıyor ve mağaza rafları yeni döneme göre yeniden düzenleniyor. Özellikle çanta, defter, kalem, boya ürünleri, beslenme ürünleri ve temel okul ihtiyaçlarında hazırlıklar yaz aylarının ilk döneminden itibaren hız kazanıyor. Perakendeciler açısından da bu dönem mağaza düzeni, personel planlaması, kampanya hazırlıkları ve müşteri iletişimi bakımından önem taşıyor. Okullar açılmadan önce kısa bir süre içerisinde çok yoğun bir talep oluştuğu için tedarik zincirinin doğru yönetilmesi gerekiyor. Sektörümüz açısından yaz ayları yalnızca bir geçiş dönemi değil, aynı zamanda yeni sezonun temelinin atıldığı stratejik bir hazırlık süreci. Yeni eğitim dönemine ne kadar doğru ürün, sağlıklı stok ve uygun fiyat politikasıyla girilirse sezonun başarısı da o ölçüde artıyor.”