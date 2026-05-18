Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: Cezaevine gönderildiler
Kırşehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskınlarda A.K., E.Ö., S.K., K.A., A.K., F.M.Ş. ve E.K. ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
13 GRAM UYUŞTURUCU VE KURUSIKI TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
CEZAEVİNİN YOLUNU TUTTULAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. ve F.M.Ş., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer zanlılar ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (AA)
