Kırmızı bültenle aranıyordu Bodrum'da yakayı ele verdi

Muğla'nın turizm merkezi Bodrum da Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından "uyuşturucu satmak" suçundan kırmızı bültenle aranan Almanya vatandaşı 33 yaşındaki Sefkan Doğan'ın Bodrum'da gizlendiği tespit edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis, jandarma ve MİT ekipleri, şüpheliyi yakalamak teknik ve fiziki takip süreci başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelinin Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi civarında olabileceği değerlendirildi. Sefkan Doğan'ın kullandığı otomobili Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde tespit edilerek durduruldu.

ARAÇTAN ADETA KÜÇÜK BİR SERVET ÇIKTI

Yakalanan şüphelinin üzerinde ve kullandığı lüks otomobilde yapılan detaylı aramalarda 8 adet cep telefonu ve 4 adet GSM hattı ele geçirildi. Bunların yanı sıra şüphelinin üzerinden 3 adet pahalı marka kol saati, 37 bin 950 euro, 5 bin 150 dolar, 6 bin 50 İsviçre frangı ve 101 bin 200 TL nakit para çıktı. (DHA)