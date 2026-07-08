Kırmızı bültenle aranıyordu: Bahis baronu İspanya’da yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari bahis baronu Fedlan Kılıçaslan'ın, İspanya'nın Barselona kentinde tutuklandığı bildirildi. Kılıçaslan'ın, İspanya'da iki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Son.tv'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasında, Fedlan Kılıçaslan hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları yer alıyor. Kılıçaslan’ın, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis ve kumar oynatılmasına imkan sağladığı, reklamlarla kişileri teşvik ettiği ve bu yolla elde ettiği gelirleri akladığı iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında Kılıçaslan’a ait taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, şirket ortaklık paylarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuştu.

İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

Fedlan Kılıçaslan’ın İspanya’da tutuklanmasının ardından Türk adli makamları harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin yargılanmak üzere Türkiye’ye iade edilmesi amacıyla gerekli diplomatik ve hukuki yazışmaları başlattı.