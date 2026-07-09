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Halk TV Türkiye Kırklareli'nde silahlı erkek dehşeti: Eşini öldürdü 4 yaşındaki kızını yaraladı

Kırklareli'nde silahlı erkek dehşeti: Eşini öldürdü 4 yaşındaki kızını yaraladı

Kırklareli'nde eski eşi tarafından çocuk parkında vurulan 26 yaşındaki Çisem Çalkantı hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kızı yaralandı. Şüpheli kaçarken polis yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

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Kırklareli'nde silahlı erkek dehşeti: Eşini öldürdü 4 yaşındaki kızını yaraladı

Kırklareli'nin Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki çocuk parkında, Çisem Çalkantı (26) ve 4 yaşındaki kızı Ö.N.K. ile bir süre önce boşandığı eski eşi Y.K. karşılaştı.

KADIN VE 4 YAŞINDAKİ KIZINA SİLAHLI SALDIRI

Şüpheli Y.K., belinden çıkardığı silahla eski eşi ve kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan anne ve kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 4 yaşındaki kızı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kırklareli Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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ŞÜPHELİ ARANIYOR

Silahla eski eşini katledip 4 yaşındaki kızını yaralayan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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