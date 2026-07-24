Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

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Kırıkkale'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum kara yolu üzerindeki Kimeski mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre otobüste yaklaşık 30 yolcu bulunuyordu.

SAĞLIK EKİPLERİ VE JANDARMA BÖLGEYE GİTTİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle otobüsten çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZANIN OLDUĞU ALANDA İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, otobüsün kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (AA-DHA)