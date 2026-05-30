Kiralık hesap ilanlarına dikkat: Günlük 100 bin lira ve yurt dışı tatili vadediyorlar

Siber suç örgütleri, bu kez banka hesaplarını hedef aldı. Sosyal medya üzerinden yayılan ilanlarda, banka hesabını belirli süreyle kullanıma açan kişilere günlük 100 bin liraya varan kazanç, hatta yurt dışı tatili vaat ediliyor.

Kolay para vaadiyle yeni tuzak kuruldu. Dolandırıcılar bu kez vatandaşların banka hesaplarını hedef aldı. Günlük yüz binlerce lira kazanç, yüksek komisyon ve yurt dışı tatil vaatleriyle hesap kiralamaya çalışan suç şebekeleri, farkında olmadan birçok kişiyi kara para ve yasa dışı bahis ağlarının bir parçası haline getiriyor.

Sosyal medya üzerinden yayılan ilanlarda, banka hesabını belirli süreyle kullanıma açan kişilere günlük 100 bin liraya varan kazanç, yüksek komisyon ve hatta yurt dışı tatili vaat ediliyor.

Uzmanlara göre dolandırıcılar, özellikle kolay para kazanmak isteyen kişileri hedef alıyor. NTV'ye konuşan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, banka hesaplarının suç gelirlerinin aklanmasında kritik rol oynadığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Demircan, yasa dışı bahis ve benzeri faaliyetlerden elde edilen paraların önce kiralanan hesaplarda toplandığını, ardından kripto varlıklara dönüştürülerek izlerinin kaybettirildiğini söyledi.

Bu yöntemle para hareketlerinin takibinin son derece zorlaştığını vurgulayan Demircan, hesabını kullandıran kişilerin ciddi hukuki risklerle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

“Mali denetime takıldığınızda hesabınıza giren paranın kaynağını açıklamak zorundasınız” diyen Demircan, bu tür işlemlere aracılık eden kişilerin ağır yaptırımlarla karşılaşabileceğini ve ciddi cezalar alabileceğini ifade etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
