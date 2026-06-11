Halk TV Türkiye Kira parası kardeş kanı döktü: Kardeşini bıçaklayan ağabey tutuklandı!

Kira parası kardeş kanı döktü: Kardeşini bıçaklayan ağabey tutuklandı! Adana'da iki kardeş arasındaki kira geliri husumeti kanlı bitti. Kendisine ateş eden kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey, hastaneden taburcu olur olmaz cezaevine gönderildi.