Kira parası kardeş kanı döktü: Kardeşini bıçaklayan ağabey tutuklandı!
Adana'da iki kardeş arasındaki kira geliri husumeti kanlı bitti. Kendisine ateş eden kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey, hastaneden taburcu olur olmaz cezaevine gönderildi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki kardeş arasında kira geliri paylaşımı nedeniyle yaşayan tartışma kanlı bitti. Ercan Palaz, babasına ait dükkanın kira gelirini kardeşleri arasında eşit paylaştırmadığı gerekçesiyle ağabeyi Muhammet Palaz ile husumetli hale geldi.
Ağabey Muhammet Palaz, bu sorunu konuşmak için kardeşinin yanına gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan Palaz, ağabeyini tabancayla kasığından vurdu.
Yaralanan Muhammet Palaz, kendisini korumak amacıyla kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ercan Palaz olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı ağabey hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek gözaltına alınan Muhammet Palaz, ifadesinde kardeşini öldürmek istemediğini ve pişman olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen ağabey, mahkemece tutuklandı. (DHA)