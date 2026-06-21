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Halk TV Türkiye Kına gecesinde pompalıyla dehşet saçtı: 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kına gecesinde pompalıyla dehşet saçtı: 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen kına gecesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 14 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

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Emir Mahallesi'nde Emirli İlkokulu bahçesinde dün akşam saatlerinde Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında E.D. (43), pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı.

Saldırıda Ayaz Çimen (14), Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) yaralandı. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kına gecesinde pompalıyla dehşet saçtı: 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Resim : 1

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Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen kurtarılamadı.

Ümmühan D'nin saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.D'nin eşi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kına gecesinde pompalıyla dehşet saçtı: 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Resim : 3

Hayatını kaybeden Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kırsal alanda yakaladı. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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