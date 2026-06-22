Kına gecesinde ateş açıp 14 yaşındaki Ayaz'ı öldüren şüpheli tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Emirli Mahallesi'ndeki ilkokul bahçesinde dün akşam saatlerinde Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında, E.D. isimli şahıs pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı. Saldırıda 14 yaşındaki Ayaz Çimen, Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) yaralandı. Şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından kaçan şüpheli E.D., jandarma ekiplerince kırsal alanda yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. E.D., jandarmadaki ifadesinde, cezaevindeki ağabeyi için bir türkü çalınmasını istediğini, isteğinin yerine gelmemesi üzerine alkolün etkisiyle pompalı tüfekle ateş açtığını söyledi.

NE OLMUŞTU

E.D.'nin kına gecesinde ateş açmasının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 14 yaşındaki Ayaz Çimen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda yaralanan Ümmühan D.'nin, şüpheli E.D.'nin eşi olduğu öğrenildi. Sağlık durumu ağır olan kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Ayaz Çimen'in cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Çimen'in cenazesi, Emirli Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.