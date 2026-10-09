Kilosu 800 bin liradan satılacak: 80 bin çiçekten sadece yarım kilo çıkıyor

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve mucize bitki olarak adlandırılan safranda çiçekler açmaya başladı. Kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyama gücüne sahip olan kıymetli ürün, bu sezon tezgahlarda kilogramı 800 bin liradan satışa sunulacak.

80 BİN ÇİÇEKTEN YARIM KİLO ÇIKIYOR

İlaç, gıda, kozmetik ve boya sanayisi başta olmak üzere pek çok sektörün gözdesi olan safran için ilçe genelinde 51 üretici tarlalara girdi. Yaklaşık 110 dekarlık alanda yürütülen üretim sürecinde bu yıl toplam 55 kilogram mahsul elde edilmesi hedefleniyor. Boyu 15 ile 30 santimetreye ulaşan ürünün yalnızca yarım kilogramına ulaşabilmek için tam 80 bin çiçeğin titizlikle toplanması gerekiyor.

FESTİVAL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ağustos ayında ekilen soğanların ekim ayıyla birlikte mor renge büründüğünü belirten Yukarıçiftlik köyü üreticilerinden İsmail Yılmaz, tarlalarda açan çiçeklerin heyecan yarattığını bildirdi. Kentte düzenlenecek 10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali için hazırlıkların sürdüğünü aktaran Yılmaz, "4 günlük uluslararası bir festival yapılacak. Bütün misafirlerimizi tarlalarımıza bekliyoruz." dedi.

"GÜNDEN GÜNE DAHA DA ARTACAK"

Tarlalardaki ilk hasat hareketliliğini değerlendiren ziraat mühendisi ve çiftlik işletmecisi Mine Yılmaz, toplama mesaisinin 45 gün boyunca aralıksız süreceğini vurguladı. İlk günün bereketle başladığını dile getiren Yılmaz, "Çok heyecanlıyız. İlk günde birdenbire 15 çiçeğimiz açtı. Artık günden güne daha da artacak. Hasat 40-45 gün sürecek. Çiftliğimiz, haftanın 7 günü ziyaretçilerimize açık. Bu eşsiz bitkiyi doğal ortamında görebilirsiniz." diye konuştu.

Yaklaşık 20 dekar alanda yetiştiricilik yaptıklarını ve üçüncü yılındaki parsellerden en yüksek rekolteyi almayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, tarlaların kapılarını ziyaretçilere açtıklarını hatırlattı.

Çiçek yoğunluğunun ekim ayının son günlerinde zirveye çıkacağını bildiren mühendis, "Bazı parsellerimiz üçüncü yılında. Bu parsellerimizde en yüksek verimi bekliyoruz. Ekim ayının son günlerine doğru tarlamızda çiçek yoğunluğu çok daha fazla olacak. Hepinizi o tarihlerde bekliyoruz. 45 gün boyunca buradayız. Her gün çiçek toplamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

(AA)