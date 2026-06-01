Kilosu 330 liradan açık artırmayla satılıyor: Tadına bakmak için yarışa giriyorlar

Bilecik merkeze 14 kilometre uzaklıktaki Deresakarı köyü, Karabodur, Seyfettin, Napolyon ve Vink cinsi kirazlarıyla tanınıyor. Geçen yıl don olayı nedeniyle mahsul alınamayan köyde bu sezon ürün bolluğu yaşanıyor.

Üretici Aykut Atılgan, "Bu yıl mahsulümüz bol. İnşallah fiyatlar da iyi olur, emeğimizin karşılığını alırız" dedi.

İHALE USULÜ SATIŞ

Köyde kiraz satışı yıllardır açık artırma yöntemiyle yapılıyor. Yoğun talep bu geleneğin sürmesini sağlıyor. Alıcıların güzelliğine göre ortalama 5 kilogramlık kasalara ayrılan kirazlar ihaleye sunuluyor. Üretici Ali Açıkgöz, 200 kilogram kirazını kilogramı 50 liradan ihaleyle sattığını aktardı.

İSTANBUL, BURSA VE ESKİŞEHİR'DEN ALICI GELİYOR

Köy Muhtarı Nizamettin Çevik, bu sezon fiyatların 40 ile 330 lira arasında seyrettiğini belirtti. Alıcılar başta İstanbul olmak üzere Bursa ve Eskişehir'den geliyor. Kirazlar Marmara Bölgesi ağırlıklı olmak üzere yurdun birçok bölgesine gönderiliyor.

"Ne kadar ihaleye giren olursa o kadar iyi oluyor. Açık artırmayla fiyatlar yükseliyor. Bazen açık artırmada kızışmalar oluyor ama o da güzel, çünkü fiyatlar yükseliyor."

(AA)