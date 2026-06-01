Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kilosu 330 liradan açık artırmayla satılıyor: Tadına bakmak için yarışa giriyorlar

Kilosu 330 liradan açık artırmayla satılıyor: Tadına bakmak için yarışa giriyorlar

Bilecik'in Deresakarı köyünde kiraz hasadı başladı. Üreticiler ürünlerini yıllardır sürdürdükleri açık artırma geleneğiyle satıyor; bu sezon fiyatlar kilogramda 40 ile 330 lira arasında değişiyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kilosu 330 liradan açık artırmayla satılıyor: Tadına bakmak için yarışa giriyorlar

Bilecik merkeze 14 kilometre uzaklıktaki Deresakarı köyü, Karabodur, Seyfettin, Napolyon ve Vink cinsi kirazlarıyla tanınıyor. Geçen yıl don olayı nedeniyle mahsul alınamayan köyde bu sezon ürün bolluğu yaşanıyor.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Kilosu 330 liradan açık artırmayla satılıyor: Tadına bakmak için yarışa giriyorlar - Resim : 2

Üretici Aykut Atılgan, "Bu yıl mahsulümüz bol. İnşallah fiyatlar da iyi olur, emeğimizin karşılığını alırız" dedi.

Dünyanın en kısa ömürlü meyvesi: Dalından koparınca 3 günde çürüyor, ülke dışına çıkaramıyorlarDünyanın en kısa ömürlü meyvesi: Dalından koparınca 3 günde çürüyor, ülke dışına çıkaramıyorlar

İHALE USULÜ SATIŞ

Köyde kiraz satışı yıllardır açık artırma yöntemiyle yapılıyor. Yoğun talep bu geleneğin sürmesini sağlıyor. Alıcıların güzelliğine göre ortalama 5 kilogramlık kasalara ayrılan kirazlar ihaleye sunuluyor. Üretici Ali Açıkgöz, 200 kilogram kirazını kilogramı 50 liradan ihaleyle sattığını aktardı.

Kilosu 330 liradan açık artırmayla satılıyor: Tadına bakmak için yarışa giriyorlar - Resim : 4

İSTANBUL, BURSA VE ESKİŞEHİR'DEN ALICI GELİYOR

Köy Muhtarı Nizamettin Çevik, bu sezon fiyatların 40 ile 330 lira arasında seyrettiğini belirtti. Alıcılar başta İstanbul olmak üzere Bursa ve Eskişehir'den geliyor. Kirazlar Marmara Bölgesi ağırlıklı olmak üzere yurdun birçok bölgesine gönderiliyor.

Kilosu 330 liradan açık artırmayla satılıyor: Tadına bakmak için yarışa giriyorlar - Resim : 5

"Ne kadar ihaleye giren olursa o kadar iyi oluyor. Açık artırmayla fiyatlar yükseliyor. Bazen açık artırmada kızışmalar oluyor ama o da güzel, çünkü fiyatlar yükseliyor."

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bilecik Hasat Tarım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro