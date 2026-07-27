Kilosu 300 tanesi 42 lira! Pazarcı geçen yılı hatırlattı vatandaş isyan etti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sezonun ilk incirleri pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Ancak kilosu 300 liradan, tanesi ise 42 liradan satışa sunulan incirin yüksek fiyatı, ürünün tadından çok cep yakan fiyatının konuşulmasına neden oldu. Pazara alışverişe çıkan birçok vatandaş, bu rakamlar karşısında bütçelerinin aşıldığını belirterek tezgahlardaki duruma tepki gösterdi.

"FİYATLAR GEÇEN YILLA AYNI"

İlçede kilosu 300 liradan alıcı bekleyen incir, hem satan esnafın hem de tüketicinin gündeminde yer aldı. Aydınlar köyündeki kendi bahçesinden topladığı ürünleri pazara getirdiğini ifade eden incir satıcısı, "Kendi üretimim olan incirleri satıyorum. Kilosu 300 lira. Geçen yıl da kilosunu 300-350 lira arasında satıyorduk." dedi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Tezgahlardaki etiketleri gören vatandaşlar fiyatlara isyan ederek alım güçlerinin kalmadığından yakındı. İncir fiyatını çok yüksek bulan bir tüketici, "Yemem ben, enayi yerine düşmem. Geçen burada daha uygun fiyata bulmuştum. Bu fiyatlarla almak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Bir başka bölge sakini ise hayat pahalılığından dert yanarak, “Allah vatandaşa yardım etsin. Bu fiyatlarla incir alamam. 21 liraya belki yarısını alabilirim.” dedi.

Artan fiyatlar karşısında çaresiz kalan diğer bir vatandaşlar da “İncir çok pahalı. Bu fiyatlarla almam da yemem de mümkün değil.” şeklinde konuştu. (ANKA)