Kilosu 3 bin liradan yok satıyor: Tava ciğeri onsuz yenmiyor

Edirne mutfağının simgesi tava ciğerinin ayrılmaz parçası sayılan Karaağaç acı biberinde aylardır süren hummalı kurutma mesaisi sona erdi. İsmini bereketli topraklarında yetiştiği mahalleden alan tescilli ürün, mayıs ayında toprakla buluşturulan fidelerin olgunlaşmasının ardından iplere dizilerek gölgede dinlendirildi.

BİR TON YAŞ ÜRÜNDEN SADECE 70 KİLO ÇIKIYOR

Ata tohumundan özenle yetiştirilen tescilli biberin zorlu üretim sürecini anlatan üretici Tunahan Ule, hasat edilen mahsulün iplere asılarak kurutulma aşamasını tamamladıklarını açıkladı. Ürünün kendine has kabuk yapısına dikkat çeken Tunahan Ule, sofralara uzanan zahmetli yolculuğu şu sözlerle paylaştı:

"Biberimizin en büyük özelliği ince kabuklu olması, yoksa kurumaz. Bir ton yaş biberden 70 kilogram kuru biber elde ediyoruz. Kuru biberin kilosu 3 bin lira, yaş biber de 150 liradan satılıyor. 1,5 ay kuruma süresi var. Sadece ciğerle değil, sulu yemekler ve mezelerde de tercih ediliyor."

İKİNCİ HASATLA ACILI SOS ÜRETİLECEK

İlk kırımda toplanan yeşil biberlerin 20 tonluk kısmını gölgede kurutmaya ayırdıklarını belirten Tunahan Ule, kalan 70 ton ürünü ise doğrudan kentteki ciğercilere teslim ettiklerini aktardı.

Tarlalarda ikinci hasat dönemine geçildiğini vurgulayan Ule, dalında kızaran 70 ton kırmızı biberin toplanarak acı sos yapımında değerlendirileceğini kaydetti.

(AA)