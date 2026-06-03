Kilosu 15 liraya kadar düştü ama herkes dilim dilim alıyor

Çukurova'da erkenci ve orta erkenci karpuzların ardından açık arazilerdeki ürünlerin de toplanmasına başlandı. Kent genelinde yaklaşık 125 bin dekar alanda karpuz üretimi yapılıyor. Bu sezon toplam rekoltenin 800 bin tonu bulması bekleniyor. Toplanan karpuzlar tarlalardan kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

HASAT YOĞUNLUĞU FİYATLARI ETKİLİYOR

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir hasat ilk başladığında kilogramı 25 lira olan karpuzun tarlada 15 ile 20 lira arasına gerilediğini belirtti.

Hasat yoğunluğuna göre fiyatların anlık değişebildiğini vurgulayan İncefikir üreticilere de zamanlama uyarısı yaptı. Karpuzun tam olgunlaşmadan toplanmaması gerektiğini ifade eden İncefikir ham ürünün tüketiciyi uzaklaştırdığını dile getirdi.

ALIM GÜCÜ VATANDAŞI DİLİM KARPUZA YÖNELTTİ

Ekonomik koşullar ve tüketim alışkanlıkları pazardaki satış yöntemlerini de değiştirdi. Büyük karpuzların hem taşınmasının hem de tek seferde tüketilmesinin zor olduğunu belirten Cahit İncefikir dilimli satışların ciddi oranda arttığını açıkladı.

Geçmiş yıllarda toplam satışların sadece onda birini oluşturan dilim veya yarım karpuz satışları günümüzde yüzde 25'e ulaştı. Marketlerde satılan her dört karpuzdan biri artık dilimlenerek tezgaha çıkıyor. Emekçiler bu yöntemle hem bütçelerine uygun hem de tüketecekleri kadar ürünü satın alabiliyor.

(DHA)