Kilis'te yoldan çıkan otomobil devrildi: Çok sayıda yaralı

Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Polatlı ilçesi Yeşilpınar köyü mevkisinde Y.E.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DEVRİLDİ: 5 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü Y.E.Y. ile araçta bulunan B.Y., M.A.Y., Z.Y. ve S.K. sağlık ekipleri tarafından Kilis merkezdeki Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)