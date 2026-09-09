Kilis’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kilis-Hatay kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Hatay kara yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, E.Ç. yönetimindeki 79 ACF 082 plakalı motosiklet ile M.P.’nin kullandığı 40 DZ 550 plakalı otomobil çarpıştı.
SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü E.Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan G.I. yaralandı.
YARALILAR İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Yaralı motosiklet sürücüsü E.Ç. ve yolcu G.I. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi