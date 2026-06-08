Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bir kapı daha kapandı

TBMM Başkanlığı kaynakları, mahkeme kararıyla makam koltuğuna atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP grup toplantısı için Meclis'e gelmesi durumunda, kendisine salona kadar eşlik edileceğini bildirdi. BirGün'den Musatafa Bildircin'in haberine göre toplantının nasıl yapılacağına müdahale etmelerinin mümkün olmadığını belirten Meclis kaynakları, resmi grup yönetimi çağrısı olmadığı gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının TBMM TV'den canlı yayınlanamayacağını kaydetti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in aynı saatte salonda toplantı yapmasının yol açacağı olası gerilime ilişkin de açıklama yapan Meclis Başkanlığı kaynakları, "Meclis çatısı altında kavga görüntülerine müsaade edemeyiz" görüşünü paylaştı.

KORİDORLARDA SABAH HAREKETLİLİĞİ VE OTÖBÜSLERLE ANKARA ÇIKARMASI

CHP'deki, "Grup toplantısında kim konuşacak?" tartışması, TBMM CHP Grup koridorunda sabahın erken saatlerinden itibaren hareketliliğe neden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı yapacağının duyulmasının ardından CHP Lideri Özgür Özel de grup toplantısı yapacağını açıkladı.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinden Hüseyin Yıldız, Meclis'e gelerek CHP Grup Amiri ile görüştü. Kısa süren bu görüşmenin, "Grup Toplantısı'na katılacak konuklarla ilgili olduğu" ifade edildi.

Süreçteki lojistik hazırlıklar ise şu şekilde gerçekleşti:

Mutlak butlan cephesi: Toplantı için çok sayıda kentten Ankara'ya otobüsler kaldırdı.

Özgür Özel: Eski milletvekillerini de resmi grup toplantısına davet etti.

Meclis'te, Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen kapalı toplantıda, "Meclis'i atanmışlara teslim etmeme" görüşü öne çıktı. CHP kurmayları, milletvekillerinin grup yönetimine bağlı olduğunun altını çizerek, "Bir gerginlik olmadan toplantının yapılması, bu konuda herkesin bir hassasiyet göstermesi gerekir" dedi. CHP Grup Başkanvekillerinin, "İçtüzük neyi gerektiriyorsa onu yapacağını" belirten CHP'liler, "Herkes kurallara uymak zorunda. Gruba dinleyici olarak gelmek isteyen kimseyi engellemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: KÜRSÜYÜ ATANMIŞ BİRİNE BIRAKMAYIZ

CHP Lideri Özgür Özel, kurmaylarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından saat 13.00'te TBMM CHP Grup Başkanlığı önünde kameraların karşısına geçerek alınan kararı açıkladı.

Grup toplantısının yapılacağını bildiren Özel, 21 Mayıs'ta alınan mutlak butlan kararını, "Dünyada gündem olan demokrasi lekesi" ve "Saray planı" olarak nitelendirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Merkez'in yeni görevlendirdiği avukat arkadaş dışında, kurultayın yapılamayacağını düşünen tek bir kişi bile yok. Partiyi yönetmeye kalkıyorlar. Esenyurt kayyumunu neden eleştiriyoruz? Kayyum olarak otobüs giydiriyor, tabela astırıyor. Kayyum olarak, seçilmiş siyasetçilerin yaptığını yapmaya çalışıyor. Bugünü geldiğimiz noktada da 96'sının yetişip oy kullanabildiği, 111 milletvekilinin acilen kurultay istediği bir süreçte, Grup Toplantısı için bulunması gereken 46 milletvekilinin bulunamayacağı açıkça belli olan bir salonda, toplantı yapılma niyeti var. Bir korsan toplantı yapılma niyeti var."

Konuşmasında Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümüne de değinen Özel, reddedilen uzlaşı teklifini şu sözlerle açıkladı:

"Geçen hafta, Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü nedeniyle toplantı yapmayacağımı söylemiştim. Ardından, ayın 9'unda Kemal Bey'in toplantı yapmaya Meclis'e geleceği söylendi. Ama bu Meclis'te, Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümüne gitmemi fırsat bilinerek bir korsan toplantı yapılmak isteniyor. Bu niyeti üzülerek takip ediyorum. İyi niyetli bu işi çözmek için emek veren üç belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün sabah dahi, 'Genel Merkez'de toplanıp yapsınlar, aynı saatte biz grup toplantısı yapmayız, ben Manisa'da olmak istiyorum' dedim, bunu da reddettiler."

Grup Başkanvekillerinin Meclis Başkanlığı'na gerekli başvuruyu yapacağını belirten Özel, yarın kendisinin konuşacağı resmi grup toplantısının gerçekleşeceğini söyledi:

"Bir alternatif grup toplantısı yapmak için 46 milletvekiline ihtiyaçları var. O değerlendirmeleri kendilerine bırakıyorum. Ama sağduyulu davranmaya, partimize yakışmayan insanlardan arınmaya davet ediyorum kendisini. Bir grup toplantısı yapmak istiyorsa Kemal Bey, yol bellidir. Önce, kurultayı toplamak, sonra aday olup seçilmektir. Kurultaydan aday olup da buraya geldiğinde buradaki tüm milletvekilleri onu ayakta karşılar. 'Kitleyi otobüslerle buraya taşıyacağım, sabah 07.00 ekibiyle buraya geleceğin' düşüncesiyle olmaz. Milletvekillerimizin seçtiği Grup Başkanı olarak o kürsüyü atanmış birine bırakmamız mümkün değildir. Bize güvenenler, arkamızda duranlar, asla ve asla buna izin vermezler. Hukuken de siyaseten de meşruiyetin aranacağı yer, hukuk ve siyaset zeminidir. Meclis'in bir fırsatçılıkla buna alet edilmeye çalışılmasını hiç arzu etmiyoruz. Kemal Bey'den beklenen, 24 Mayıs sabahı yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil, bir sağduyu göstermeleridir. Bu sefer olsun kendisine yakışanı yapmalıdır. Yarınki grup toplantımıza partililerimizi davet ediyoruz. Zeyrek'in ölüm yıldönümünde korsan toplantıya girişilmesinin akıllardan çıkarılmasını özellikle rica ediyorum. Bu süreçte çok düşündüm. Ferdi, oraya gitmem gerektiğinde ama gidemediğimde, ‘Abi sen orada bize lazımsın' derdi. O yüzden ben yarın burada olacağım."

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ: ERDOĞAN'I KİMSE ENGELLEYEBİLİR Mİ?

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise engelleme girişimlerine tepki göstererek, "CHP Genel Başkanı grupta konuşmak isterse kimse engelleyemez" değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme kararının ardından oluşturulan CHP yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı'nın, "Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda konuşmak isterse ona kimse engel olabilir mi?" sorusunu hatırlatan Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, "Yarın bir gerilim yaşanır mı?" sorusuna ise net bir yanıt verdi:

"Biz de Meclis çatısı altında hoş olmayan görüntülere izin vermeyiz."