Kılıçdaroğlu’nun telefonunu açmadı! ‘Beni bir daha aramayın’

CHP Genel Başkanlığı'na mutlak butlan kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirten iktisatçı Uğur Emek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı'na tepki gösterdi.

Emek, daha önce çalışmalarını kullanmasını yasakladığı Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığına dair arama kaydını paylaşarak "lütfen beni bir daha aramayın" dedi.

EMEK'TEN "BENİ ARAMAYIN" MESAJI

Uğur Emek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Üzülerek söylüyorum. Kendisinin telefonunu bir daha açmayacağım. Lütfen beni bir daha aramayın @kilicdarogluk"

BUTLANA TEPKİ GÖSTEREN AKADEMİSYENLER ARASINDAYDI

Uğur Emek, CHP'deki butlan yönetimi sürecinde, Kılıçdaroğlu'na karşı tepki gösteren akademisyen ve yazarlar arasında yer alıyordu.

Emek, daha önce yaptığı açıklamada, "Antidemokratik biçimde CHP'ye atanan butlan yönetiminin, hiçbir araştırmamı ve konuşmamı kullanmasına izin vermiyorum" diyerek çalışmalarının mevcut yönetim tarafından kullanılmasına kesin bir dille yasak getirmişti.

Emek, o dönemdeki paylaşımında, "Tarihin doğru tarafında durmak adına yazıyorum. Sıklıkla söylerim, bir akademisyenin bildiklerini kamuoyuyla paylaşması bir kamu hizmetidir" ifadelerini kullanmıştı.