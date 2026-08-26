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Halk TV Türkiye Kılıçdaroğlu’nun telefonunu açmadı! ‘Beni bir daha aramayın’

Kılıçdaroğlu’nun telefonunu açmadı! ‘Beni bir daha aramayın’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirten iktisatçı Uğur Emek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na telefonunu bir daha açmayacağını söyledi ve kendisini bir daha aramamasını istedi.

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Kılıçdaroğlu’nun telefonunu açmadı! ‘Beni bir daha aramayın’
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CHP Genel Başkanlığı'na mutlak butlan kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirten iktisatçı Uğur Emek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı'na tepki gösterdi.

Emek, daha önce çalışmalarını kullanmasını yasakladığı Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığına dair arama kaydını paylaşarak "lütfen beni bir daha aramayın" dedi.

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EMEK'TEN "BENİ ARAMAYIN" MESAJI

Uğur Emek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Üzülerek söylüyorum. Kendisinin telefonunu bir daha açmayacağım. Lütfen beni bir daha aramayın @kilicdarogluk"

İktisatçı Uğur Emek'in paylaşımı

BUTLANA TEPKİ GÖSTEREN AKADEMİSYENLER ARASINDAYDI

Uğur Emek, CHP'deki butlan yönetimi sürecinde, Kılıçdaroğlu'na karşı tepki gösteren akademisyen ve yazarlar arasında yer alıyordu.

Emek, daha önce yaptığı açıklamada, "Antidemokratik biçimde CHP'ye atanan butlan yönetiminin, hiçbir araştırmamı ve konuşmamı kullanmasına izin vermiyorum" diyerek çalışmalarının mevcut yönetim tarafından kullanılmasına kesin bir dille yasak getirmişti.

Emek, o dönemdeki paylaşımında, "Tarihin doğru tarafında durmak adına yazıyorum. Sıklıkla söylerim, bir akademisyenin bildiklerini kamuoyuyla paylaşması bir kamu hizmetidir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu
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