Kılıçdaroğlu'nun PM kararını Abdulkadir Selvi önceden biliyormuş! Üstelik gerçek nedeni de yazmış

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP'nin genel başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yol haritası için kritik önemde olan Parti Meclisi toplantısını erteledi. 1 Haziran'da yapılması beklenen toplantının ne zaman yapılacağı açıklanmadı.

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez erteleme kararının 'Tüm üyelere tebligat gitmemesi' nedeniyle alındığını öne sürdü.

Ama Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi'nin, bugün alındığı belirtilen kararı, bu sabah çok erken saatlerde yayına giren ve dün kaleme aldığı yazısında açıkladığı ortaya çıktı. Üstelik Selvi'nin erteleme kararının ardındaki gerçeği de yazdığı dikkat çekti.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet'te bu sabah erken saatlerde yayına giren yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kılıçdaroğlu, “Kurultay yapılacak. Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay yapılacak. Hukukçular ile bir araya gelip, oturup konuşacağız. Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim ben. Ama hukukçu değilim, bilmiyorum” dedi. Özgür Özel ise bastırmaya devam edecek. Parti Meclisi’nde kurultay kararı çıkarmak için bastıracaklar. Ancak bana gelen bilgilere göre 1 Haziran’da Parti Meclisi toplantısı yapılmayacak. Çünkü Parti Meclisi’nde Özgür Özel’i destekleyenler çoğunlukta. Kılıçdaroğlu önce parti yönetimini belirleyecek. MYK üyelerini atayacak. Peki normal ya da olağanüstü kurultay olursa Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Kılıçdaroğlu’nun çok yıprandığı ve aday olmayacağı söyleniyor ama Kılıçdaroğlu bu soru sorulduğunda “Aday olmayacağım” demedi. Sadece ”Kurultayın önünü bir açalım. Aday olup olmayacağım belli olur” dedi.

PM'DE ÇOĞUNLUĞU YANINA ÇEKEMİYOR

CHP'de 'mutlak butlan' kararı ile yeniden göreve dönen Parti Meclisi'ndeki aritmetik denge CHP Lideri Özgür Özel'den yana. Atanan ekip tüm ikna çabalarına rağmen henüz bu dengeyi değiştirebilmiş değil.

Vefat edenler, partiden ayrılanlar gibi isimler çıktığında toplantıya katılabilecek Parti Meclisi üye sayısının 57 olduğu belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP’yi bir süre kurultaysız yönetme görüşüne destek vermesi beklenen PM üye sayısının 17 olduğu belirtiliyor.

Öte yandan CHP Lideri Özgür Özel’in dile getirdiği “en kısa zamanda kurultay” görüşüne destek vermesi beklenen PM üye sayısının 25 olduğu aktarılıyor.

Parti kulislerinde, sonucu 15 kararsız ismin belirleyebileceği konuşuluyor.

Daha önce Kılıçdaroğlu’na yakınlıklarıyla bilinen Semra Dinçer, Gürsel Erol ve Ali Öztunç’un, Genel Merkez’e polis müdahalesinin ardından “en kısa zamanda kurultay” çağrısı yapması dikkat çekmişti.