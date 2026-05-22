Kılıçdaroğlu'nun ilk günden görevden aldığı CHP avukatından açıklama!

Mutlak butlan kararıyla, CHP'nin teslim edildiği Kemal Kılıçdaroğlu, ilk hamlesini yaptı. CHP'de görevli avukatlar Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş için azilname gönderen Kılıçdaroğlu, üç ismi görevden aldı.

2013 yılından bu yana üstlendiği görevden alınan Çağlar Çağlayan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Mutlak butlan kararının, siyasi iradeyi ve parti hafızasını yeniden dizayn etmek için verildiğini söyleyen Çağlayan şu ifadeleri kullandı:

13 yıl boyunca, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucu değerlerine duyduğum inançla; partimize yönelik her türlü hukuksuzluğa, baskılara, siyasi operasyonlara ve yargının araçsallaştırılmasına karşı meslektaşlarımla birlikte hukuki mücadele vermeyi görev saydım.

"BENİM NEZDİMDE MEŞRUİYETİ YOKTUR"

Mutlak butlan kararı, siyasi iradeyi ve parti hafızasını hukuk dışı yöntemlerle yeniden dizayn etmek için verilmiştir. Demokratik meşruiyetin yerine fiili dayatmayı koymaya çalışan hiçbir anlayışın ve hukuk dışı yöntemlerle tesis edilen hiçbir tasarrufun benim nezdimde meşruiyeti yoktur.

"AVUKATLARIN GÖREVDEN ALINMASI TESADÜF DEĞİLDİR"

Bu süreçte atılan ilk adımlardan birinin, yıllardır partinin hukuk mücadelesini yürüten avukatların görevden alınması olması tesadüf değildir. Bu müdahalenin amacı Cumhuriyet Halk Partisi’nin hukuksuzluğa karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini etkisizleştirmek, savunma iradesini zayıflatmak ve itiraz yollarını susturmaktır.

"BİR ONUR NİŞANI OLARAK GÖRÜYORUM"

Bu nedenle şahsıma yönelik bu müdahaleyi bir mesleki kayıp ya da kişisel bir hüsran olarak algılamıyorum. Aksine, hukuksuzluğa boyun eğmemenin bedeli olarak bir onur nişanı olarak görüyorum. Ömrüm boyunca da bunu aynı kararlılıkla ve gururla taşıyacağım. Çünkü bizim mücadelemiz ve avukatlık makamlarla, unvanlarla ya da resmi sıfatlarla sınırlı değildir. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’ni demokrasi mücadelesinin, halk iradesinin ve Cumhuriyet değerlerinin baba ocağı olarak kabul eden insanlarız.

"HALKIN İRADESİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hukukun üstünlüğünü, demokratik meşruiyeti, halkın iradesini savunmaya devam edeceğim. Bunun için herhangi bir vekâlet ilişkisine, resmi sıfata ya da görevlendirmeye ihtiyaç duymadım, bundan sonra da duymayacağım.

"HERKESE AÇIK ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Bu hukuksuzluğun parçası olan, imza atan, görev alan, sessiz kalan, meşrulaştırmaya çalışan herkese açık çağrıda bulunuyorum: Hiçbir makam, hiçbir geçici güç ilişkisi, hukukun ve vicdanın üstünde değildir. Tarih, hukuksuzluk karşısında direnenleri de bu sürece ortak olanları da ayrı ayrı kaydedecektir. Bugün verilen her kararın, atılan her imzanın ve alınan her tutumun yarın hem hukuk hem de toplum vicdanı önünde bir karşılığı olacaktır.

Çağlayan, "Başta partimizin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere, demokrasi ve hukuk mücadelesinden geri adım atmayan tüm yol arkadaşlarımla hukuksuzluğa karşı dayanışma içinde olmaya devam edeceğimi de beyan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çağlayan, sözlerini "İnanıyorum ki, sonunda mutlaka halkın iradesi kazanacaktır." diyerek noktaladı.