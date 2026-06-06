Kılıçdaroğlu'nun hedefindeki isimler belli oldu: Sözcüsü "Not ediyoruz" demişti

Mutlak butlan kararıyla CHP'ye dönen Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı, butlan MYK toplantısının ardından ihraç dalgasının sinyalini vermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine karşı muhalif tutum sergileyen il başkanlarıyla bir araya geleceği; bu daveti reddeden isimlerin ise disipline sevk edilmesinin planlandığı ileri sürüldü.

KILIÇDAROĞLU'NUN HEDEFİNDEKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu cephesine dair yeni iddialar gündeme geldi. İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu kendisine yönelik sert açıklamalarda bulunan bazı il başkanlarıyla görüşme gerçekleştirerek, bu isimlerden parti içi tutumlarını netleştirmelerini isteyecek.

Söz konusu haberde, Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarına “Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın” mesajını vereceği iddia edildi.

Görüşme davetine olumsuz yanıt veren isimlerin disiplin kuruluna sevk edilmesinin planlandığı ileri sürülürken; mutlak butlan kararının ardından özellikle Gaziantep, Düzce ve Giresun il başkanlarının Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirileri ön plana çıkmıştı.

İddiaya göre, Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarını genel merkeze çağırması durumunda bazı isimlerin bu davete icabet etmeyebileceği, çağrıya ve talimata uymayan il başkanları hakkında ise disiplin sürecinin başlatılabileceği belirtiliyor.

SÖZCÜSÜ "NOT EDİYORUZ" DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya gelen butlan MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı, "Her şeyi not ediyoruz" diyerek butlan yönetimi adına parti içinde yaşanabilecek bir ihraç dalgasının sinyalini verdi.

Müslim Sarı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ama kırmızı çizgilerimiz var. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları da not ettiğimizi daha önce söylemiştim. Yani partinin kurumsal kimliğini zedeleyen çıkışlar, açıklamalar bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veriyor, partinin kurumsal kimliğine zarar veriyor. Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bizler, partide görev almış kişiler, partide görev almamış olsa da daha önce görev almış kişilerin herkesin buna uyması gerekir. Bu konuyla ilgili bizim ilke kararımız var ve bu ilke kararımız çerçevesinde süreçlerimizi işleteceğiz. Her şeyi izliyoruz, not ediyoruz, onu belirtmekle yetineyim şimdilik.”