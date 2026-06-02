Kılıçdaroğlu'ndan delege sorusuna yanıt yok

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları sürerken, İstinafın 21 Mayıs tarihli "mutlak butlan" kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, delegelerin imza hamlesine dair soruyu yanıtsız bıraktı.

SORUYA CEVAP VERMEDEN ARACINA BİNDİ

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne gitmek üzere evinden ayrıldığı sırada bir gazetecinin, "Delegeler kurultay için gerekli imzayı topladı. İmzalar önünüze geldiğinde ne yapacaksınız?" sorusuyla karşılaştı. Ancak Kılıçdaroğlu soruya yanıt vermeden aracına binerek bölgeden ayrıldı. (DHA)

İMZA KAMPANYASINDA SAYI 800'Ü AŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlatılan olağanüstü kurultay için imza kampanyasında kısa sürede gerekli çoğunluğa ulaşıldı. Parti kaynaklarına göre, dün başlayan süreçte 8 saat içinde yeterli imza toplanırken, bugün itibarıyla imza sayısının 800'ü de geçtiği belirtildi.