Kılıçdaroğlu'nun danışmanını gazeteden atan isim zimmet iddialarını açıkladı

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, mutlak butlan kararıyla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı olarak atadığı Atakan Sönmez’in geçmişte gazeteden ayrılış sürecine dair yaptığı beyanlara açıklık getirdi.

Sönmez’in "zimmet suçu olsaydı suç duyurusunda bulunulurdu" şeklindeki ifadeleri üzerine konuşan Küçükkaya, 2018 yılında yaşanan usulsüzlük tespitini ve alınan idari kararın perde arkasını anlattı.

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T24'ün haberine göre, Aykut Küçükkaya, Eylül 2018’de göreve gelmesinden kısa bir süre sonra gazetenin hukuk bürosu tarafından kendisine bir rapor sunulduğunu belirtti.

Raporun içeriğinde, 2017 yılından itibaren gazetenin internet sitesi reklam gelirlerinin bir kısmının başka bir hesaba aktarıldığı ve bu "kayıt dışı havuzdan" bazı isimlere maaş dışında ödemeler yapıldığı tespitinin yer aldığını ifade etti.

Küçükkaya, bu ödemeleri alanlar arasında internet sitesinin sorumlu haber müdürü Atakan Sönmez’in de bulunduğunu saptadıklarını ve bu nedenle Sönmez’i makamına çağırarak bizzat işine son verdiğini açıkladı.

NEDEN YARGIYA TAŞINMADIĞINI DA ANLATTI

Atakan Sönmez’in, hakkında bir suç duyurusu bulunmamasını masumiyetine delil olarak göstermesine karşılık Küçükkaya, sürecin neden yargıya taşınmadığını da detaylandırdı.

Küçükkaya'nın aktardığına göre, usulsüzlük tespitinin ardından hukuk servisi ilgili isimlerle temasa geçti. O dönemde internet sitesinden ayrılan bir başka çalışanın, gazetenin talep ettiği para iadesinin büyük bir kısmını muhasebeye geri ödemesi üzerine, gazete yönetimi diğer isimler hakkında da suç duyurusunda bulunmaktan vazgeçti.

Küçükkaya, Sönmez’in "Oğuz Güven ve Aykut Küçükkaya şahittir" sözlerine bu bilgilerle yanıt vererek, konunun bir "zimmet ve usulsüzlük raporu" neticesinde gerçekleşen bir işten çıkarma vakası olduğunu doğruladı.