Kılıçdaroğlu'nun butlan sözcüsü 'AKP yargısını' kabul etti

21 Mayıs tarihinde verilen butlan kararının 'bağımsız mahkemelerden' çıktığını savunan Kılıçdaroğlu ve ekibi CHP'ye atandı. Muhalefetin neredeyse tamamı söz konusu kararın 'tartışmalı' şekilde çıktığını ifade edip Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine karşı çıkmaya devam ederken butlan sözcüsü Müslim Sarı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

'AKP YARGISINI' KABUL ETTİ

Sarı, verdiği son röportajda tutuklu CHP'li belediye başkanları hakkındaki tutumlarını, "Bunlarla ilgili kendi değerlendirmemizi yapacağız, her şeyi AKP yargısına bırakıyor değiliz" ifadeleri ile açıkladı.

Sarı'ya, tutuklu belediye başkanlarını savunup savunmayacakları soruldu. Bu soruya verilen 'AKP yargısının' kabul edildiği cevap şu şekilde oldu:

"Biz parti içinde kurullar oluşturacağız. Bir müddet sonra ceza süreci başlayacak. Biz tüm teknik, hukuki destekleri arkadaşlarımıza vermeye devam edeceğiz. Ama neticede biz de kendi içimizde bir değerlendirme yapacağız. Doğru bulmadığımız, suçsuz olduğuna inandığımız belediye başkanları var. Bunlarla ilgili kendi değerlendirmemizi yapacağız, her şeyi AKP yargısına bırakıyor değiliz."

"TOPLUMSAL TEPKİ VAR AMA KIRILACAK"

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in sorularını yanıtlayan Sarı, kendilerine yönelik tepkilerin farkında olduğunu ancak yansıtıldığı kadar olmadığını, bu tepkilerin her geçen gün kırıldığını ve kırılacağını öne sürdü.

"Şöyle bir tepki var, böyle bir algı var” diye de müthiş bir köpürtme var. 50’ye yakın il başkanı, 100’e yakın belediye başkanı “Yanınızdayız” diye bizi aradı. Ama yukarıdan gelen baskılara seslerini çıkaramıyorlar. Bizim kanallarımıza yansıdığı gibi bir tepki yok, bu her geçen gün kırılıyor, kırılacak. Neticede biz “Kurultay yapmayalım, bu işin üzerine oturduk” anlayışında değiliz."

"KILIÇDAROĞLU KURULTAY DESE DE OLMUYOR"

Sarı, Kılıçdaroğlu'nun 'kurultaya gidiyoruz' açıklamasını yapsa dahi bunun mümkün olmadığını savundu:

Kurultay yapamıyoruz, hukuken imkânsız. Arkadaşlarımızın derdi kurultay değil, kurultay yapılamayacağını onlar da biliyor. Onların derdi partiyi ayrıştırmak, zorlamak ve parti kurmak. Şu anda genel başkan Kılıçdaroğlu, “Kurultaya gidiyoruz” dese yapamaz. Açık hukuki bir durum var. Biz aynı partinin insanlarıyız. Nasıl bir yol bulacağız, bu cendereden nasıl çıkacağız, gelin beraber yol haritasını konuşalım.

"KILIÇDAROĞLU TÜM YETKİLERİ KULLANABİLİYOR"

Sarı, Kılıçdaroğlu'nun kendi istese dahi kurultaya gidemeyeceğini ifade etmesinin ardından CHP Genel Başkanı'nın tüm yetkilerini kullanabildiğini söyledi. 'Hain Kılıçdaroğlu' ifadelerinin devamı halinde disiplin sürecini başlatacaklarını söyleyen Sarı, kendisine yöneltilen, "Kurultay yapılamıyorsa disiplin süreci nasıl işletilecek?" sorusuna, "Kurultay ile disiplinin ne ilgisi var? CHP’nin genel başkanı tüm yetkileri kullanabiliyor" şeklinde yanıt verdi.

Sarı, disiplin sürecini başlatıp kurultay yapamamalarının nedenini, "Çünkü tedbir var kurultayda. Kurultay yapamıyor çünkü tedbir ve temyiz başvurusu var, karar kesinleşmedi." sözleri ile açıkladı.

PEKİ KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI TEMYİZ BAŞVURUSUNU ÇEKERSE: O AYRINTIYI BİLMİYORUM

Butlan kararının ardından Yargıtay'a temyiz başvurusu yapılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun ilk işi CHP'nin avukatlarını azletmek oldu. Ancak bu azil yapıldıktan sonra temyiz başvurusu çekilmedi.

Sarı'ya bu da soruldu. Sarı'nın bu soruya yanıtı şu şekilde oldu: