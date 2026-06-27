Kılıçdaroğlu'nun "Bilmiyorum ki" dediklerine onlar bakacak: Butlancıların yeni kurulu belli oldu

Mutlak butlanla CHP'ye dönüşü ve sonrasında aldığı kararlarla eleştirilerin hedefindeki Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'deki yayında CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, İBB davası ve hukuki iddianamelere ilişkin “Hukukçu değilim ki", "İddianameyi okumadım”, "Bilmiyorum ki" yanıtlarıyla daha sert eleştirilerin hedefine girmişti.

Aynı yayında bir kurul oluşturacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu ve butlan ekibi o kurulu oluşturdu.

KILIÇDAROĞLU'NUN "BİLMİYORUM Kİ" DEDİKLERİNE ONLAR BAKACAK

Sabah'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, haklarında yolsuzluk iddiasıyla iddianame hazırlanan belediyeleri incelemek amacıyla özel bir kurul oluşturulduğunu belirtti.

Geçen hafta çalışmalarına başlayan kurulda siyasetçilerin yer almadığı, üyelerin önemli bölümünün parti dışından uzman isimlerden oluştuğu ifade edildi. Parti kaynakları, kurulun sabit bir üye yapısına sahip olmadığını, incelenen dosyanın kapsamına göre farklı uzmanların görevlendirildiğini aktarıldı.

BUTLANCILARIN YENİ KURULU BELLİ OLDU

Butlan kulislerinden aktarılanlara göre butlan yönetiminin bu kurula talimat vermeyeceği iddia edilerek "MYK'nın bu kurula hiçbir talimatı ya da direktifi yok. Bağımsız bir şekilde uzman isimler iddiaları inceleyip rapor haline getirecekler, değerlendirmelerini sunacaklar." denildi.

Kurulun ilk aşamada haklarında iddianame düzenlenen belediyeleri tek tek ele alacağı, incelemelerde mali hareketlilik, şüpheli işlemler, itirafçı beyanları, belgeler ve savunmaların değerlendirileceği öğrenildi.

Sürecin sonunda kurulun ulaşacağı nihai kanaati içeren raporların, ilerleyen dönemde yeni disiplin sevkleri ve ihraç süreçlerinde belirleyici olacağı iddia ediliyor.