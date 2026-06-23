Kılıçdaroğlu’nun basını hedef alan iletişimcisini Ahmet Hakan fena benzetti

Kılıçdaroğlu'nun iletişim koordinatörü olarak görevlendirdiği Ali Haydar Fırat, butlan haberleri yapan basını hedef aldığı paylaşımında bir şiir dizesine atıfta bulundu. Ancak Fırat,paylaşımında kullandığı dizelerin sahibini yanlış bildi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bu karışıklığı köşesine taşıyıp Fırat'ın yanlışını gün yüzüne çıkardı.

Kılıçdaroğlu'nun "arınacağız" çıkışının ardından iletişim koordinatörlüğüne getirilen ve adı Beşiktaş dosyasında da geçen Ali Haydar Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda basını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Aynı masa, aynı klavye, aynı başlık, aynı içerik, aynı talimat, aynı algı...

Edip Cansever'e selam gönderip soruyu soralım; 'Devletin ve tabiatın ortak ve yanlış sorusu şuydu: Bunun neresi gazetecilik?'"

ŞAİRİ YANLIŞ YAZDI

Ancak CHP'nin İletişim Koordinatörü olarak atanan Ali Haydar Fırat, o dizelerin sahibini karıştırdı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bugünkü köşe yazısında o dizelerin sahibinin Edip Cansever değil Ece Ayhan olduğunu söyledi.

Hakan, yazısının devamında kullanılan dizelerin de bağlamına hiç oturmadığını söyledi. Hakan'ın yazısındaki o kısım şu şekilde:



"Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin en etkili isimlerinden Ali Haydar Fırat, Özgür Özel cephesine bir Edip Cansever dizesiyle laf sokuşturmak istemiş.

*

İki şey söyleyeceğim:

- BİR: O dize Edip Cansever’in değil Ece Ayhan’ın.

- İKİ: Söz konusu dize, bağlama hiç mi hiç oturmamış."