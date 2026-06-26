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Halk TV Türkiye Kılıçdaroğlu'nu reddeden Demirtaş Diyarbakır'daki Özel'e selam yolladı

Kılıçdaroğlu'nu reddeden Demirtaş Diyarbakır'daki Özel'e selam yolladı

Butlanla gelen Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini reddeden Selahattin Demirtaş, bugün Diyarbakır'da olan CHP lideri Özgür Özel'e avukatı aracılığı ile selam gönderdi.

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Kılıçdaroğlu'nu reddeden Demirtaş Diyarbakır'daki Özel'e selam yolladı

CHP lideri Özgür Özel, Diyarbakır ve Gaziantep'i kapsayan Güneydoğu turuna bugün Diyarbakır'dan başladı. Sabah saatlerinde kente ulaşan Özel, havalimanında toplanan kalabalık bir partili grup tarafından davul ve zurnalarla karşılandı.

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KILIÇDAROĞLU'NU REDDEDEN DEMİRTAŞ ÖZEL'E SELAM YOLLADI

Özel, Diyarbakır’da eski Baro Başkanı Tahir Elçi’nin katledildiği tarihi Dört Ayaklı Minare’de yaptığı açıklamada, güne Demirtaş'ın selamı ile başladıklarını kaydetti. Özel, Demirtaş'ın avukatı aracılığı ile kendisine selam gönderdiğini söyledi:

"Güne bugün burada olacağımızı bilen ve bizi karşılayacağını bilen birisine, dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş’ın selamı ile başladık. Selahattin Demirtaş’ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın, gözümüzün üstündedir. Kendisine selam olsun.”

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖRÜŞME TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Butlanla CHP'ye gelen Kılıçdaroğlu katıldığı yayında 10 yıldır cezaevinde olan Demirtaş'ın dokunulmazlık kararının kaldırılmasında verdiği destekten pişman olmadığını söylemiş ve kamuoyunun tepkisini çekmişti. Kılıçdaroğlu bu açıklamasından sonra her ne kadar açıklama yapsa da tepkileri dindirememiş, butlan MYK'sındaki Necdet Saraç da Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ile görüşeceğini söylemişti.

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Ancak ilk olarak Halk TV'nin duyurduğu üzere Demirtaş Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini reddetmiş, DEM Parti de görüşmenin olmayacağını belirtmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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