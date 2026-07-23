'Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz' imzalarını teslim etmek için Ankara'ya gittiler! Randevu bekliyorlar

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı imza kampanyası başlatmıştı. Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Eş Sözcüleri Hülya Scobie ve Ayhan Karahan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben yayımladıkları açık mektupta, "Bodrumluların emaneti" olarak nitelendirdikleri 32 bin imzalı dilekçeyi kendisine elden teslim etmek istediklerini belirterek, Kılıçdaroğlu'ndan programını paylaşmasını istedi.

Açıklamada, geçen hafta Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne giderek üç gün boyunca Kılıçdaroğlu'na ulaşmaya çalıştıkları, ancak kendisiyle görüşemedikleri ifade edildi. İnisiyatif temsilcileri, o dönemde kamuoyuna "emaneti er ya da geç elden teslim edecekleri" yönünde söz verdiklerini hatırlattı.

"YÜZLEŞMEDEN ARINMA NASIL OLACAK?"

Mektupta, Kılıçdaroğlu'nun son dönemde parti genel merkezi dışındaki programlara katıldığı yönündeki duyumlara da değinilerek, "Bulunduğunuz bina içerisinde buluşamadığımıza göre temas edebilmemiz için dışarıda bir etkinliğinizde size ulaşmak istiyoruz. Önümüzdeki bir haftalık programınızı paylaşırsanız emaneti söz verdiğimiz gibi bizzat elden teslim edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, açıklamasında CHP Genel Merkezi'nde daha önce asılan "Şimdi arınma zamanı" pankartını da hatırlatarak, "Yüzleşmeden arınma nasıl olacak?" sorusunu yöneltti.

Mektupta ayrıca, CHP Genel Merkezi'ne asılan Mustafa Kemal Atatürk portresi üzerinden de eleştiriler dile getirildi. Atatürk'ün halktan kaçmadığı ve halkıyla doğrudan temas kurduğu vurgulanırken, Kılıçdaroğlu'nun da kamuoyunun karşısına çıkarak kendilerine ulaşması çağrısı yapıldı.

Açıklamanın sonunda Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, iletişim bilgilerinin CHP yönetiminde bulunduğunu belirterek, "Emaneti bir an önce size elden teslim etmek istiyoruz. Sizden gelecek haberi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi'nin açık mektubu şu şekilde:

"Sizin bizlerde bir emanetiniz var. Bu emanet bizlere Bodrumlular tarafından teslim edildi. Emaneti size vermek üzere özel çalışma ofisinden, iki ay önce taşındığınız ve kullanmaya başladığınız CHP Genel Merkezi’ne getirdik. Orada yaşananlara kamuoyu da tanıklık etti. Bizzat sizde 12. kattaki makam odanızın aynalı camları gerisinden yaşananları yakinen takip ettiniz. Üç gün boyunca CHP Genel Merkezi giriş kapısında emaneti size teslim edebilmek için bekledik, mesai yaptık. Ancak sizinle tesadüf edemedik, karşılaşamadık. Dolayısı ile emaneti de size teslim edemedik.

Bodrum’a geriye döndük. Ancak siz de duydunuz. 12. Kattan izlediğiniz açıklamamızda; “Emaneti er ya da geç size elden teslim edeceğimizi” kamuoyuna deklere ettik. Buradan aldığımız duyumlara göre 12. Kattan aşağıya inmeye, binanın dışına sınırlı mesafe ve zaman aralığında da olsa çıkmaya başlamışsınız. Bu sevindirici ve bizler açısından da sevindirici bir gelişme. Bulunduğunuz bina içerisinde buluşamadığımıza ve buluşamayacağımıza göre temas edebilmemiz için, dışarısı yani sokak dışında bize başka bir seçenek kalmamışa benzer. Bizlere bina dışındaki programınızı bildirirseniz, kıymetli emaneti herhangi bir etkinliğinizin akışı akışı içerisinde ( Emanetin asli sahibi Bodrumlular’a söz verdiğimiz gibi) size elden teslim edeceğiz.

20-Temmuz-Pazartesi günü saat 14.00’de Genel Merkez’inizde asılı olan; “Şimdi arınma zamanı” yazılı devasa pankart önünde; “Yüzleşmeden arınma nasıl olacak. Yüzleşmeden kaçarak arınma olası mı” demiştik. Şimdi o sizin resminizin pankartı kaldırıp, Mustafa Kemal portresi olan bir pankart asmışsınız. Sayın Kılıçdaroğlu bildiğimiz kadarı ile Mustafa Kemal, CHP Genel Başkanlığı’na Vahdettin tarafından atanmamıştı. CHP Genel Merkezi’ne de Vahdettin’in kolluk güçleri ile girmemiştir. Aksine boynunda dönem egemenliğinin idam fermanını taşıyordu. Bizi esaslı ilgilendiren tarafı şu anda sizin makamınız olan 12. Kattan aşağıya doğru portresini sarkıttığınız portredeki Mustafa Kemal halkından hiç kaçmadı. Halkının kendisine dair düşündüklerini, hissettiklerini, iletmek istediklerini aynalı camekan gerisinden gizli gizli izlemedi. Sonuç olarak; sizden makamınızın dışına çıkmanıza vesile olacak söz gelimi önümüzdeki bir haftalık etkinlik programınızı sizden talep ediyoruz. Tüm irtibat numaralarımız, iletişim adreslerimiz sizlerde kayıtlı. Zaten ulaşmak isterseniz sizin de kabul edeceğiniz üzere dünya hayli küçüldü. İnsan, insana daha kolay ulaşabiliyor. Bizler de size mutlaka ulaşırız. Ancak emanetinizi bir an önce size elden iletmek istiyoruz. Sizden gelecek haberi sabırsızlıkla bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu İstemiyoruz" başlıklı kampanya için toplanan 32 bin imzayı ve vatandaşların taleplerini Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat teslim etmek amacıyla geçtiğimiz hafta CHP Genel Merkezi'ne gitmişti. İnisiyatif üyeleri, genel merkez önünde üç gün boyunca beklemelerine rağmen Kılıçdaroğlu ile görüşemediklerini açıklamıştı. O gün yaptıkları açıklamada, "Bu emaneti er ya da geç kendisine elden teslim edeceğiz." ifadelerini kullanmışlardı.