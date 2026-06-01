Kılıçdaroğlu'ndan CHP emekçisine 'Kod 48' darbesi: Tazminatsız, ihbarsız işten çıkardı

Mahkemenin kurultayı geçersiz sayması ve mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında tedbiren görevden uzaklaştırma kararı vermesi üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Yargı kararının ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Kılıçdaroğlu’nun talebi doğrultusunda, Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi polis eşliğinde CHP Genel Merkezi’nden tahliye edildi.

PERSONEL İŞTEN ÇIKARILDI

Kılıçdaroğlu'nun yönetimi devralmasının hemen ardından, genel merkezde görev yapan personelin işine son verilmeye başlandı. Parti içinde "işçi kıyımı" olarak nitelendirilen bu karar, büyük tepkiyle karşılandı.

"HANGİ YÜZLE ADALET DİYECEKSİNİZ?"

Yaşanan işten çıkarmalara ilişkin CHP'li Burhanettin Bulut’tan sert tepki geldi. Emekçilerin "Kod 48" gerekçesiyle işten çıkarıldığını belirten Bulut, bu durumun çalışanları ciddi bir mağduriyete sürüklediğini ifade etti.

Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Butlancılar, Genel Merkez emekçilerini ‘Kod 48’ koduyla kıdem tazminatsız, ihbarsız işten attı. Bu emekçiler işsizlik maaşı bile alamayacak! Bu kadar mı vicdanınızı yitirdiniz, bu kadar mı kin dolusunuz? Bu insanların çocukları olduğu, kira ödedikleri hiç mi umurunuzda olmadı? Şimdi hangi yüzle ‘hak, hukuk, adalet’ diyeceksiniz!"

KOD 48 NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işten çıkış kodları arasında yer alan "Kod 48", işverenin iş sözleşmesini "devamsızlık nedeniyle haklı fesih" gerekçesiyle sonlandırdığını ifade ediyor. Bu kodla işten çıkarılan çalışanlar, önemli hak kayıplarıyla karşı karşıya kalıyor.

İş Kanunu'nun 25. maddesi kapsamında uygulanan Kod 48, işçinin mazeretsiz ve izinsiz şekilde işe gelmemesi durumunda kullanılabiliyor. İşveren, gerekli şartların oluştuğunu ileri sürerek iş sözleşmesini derhal feshedebiliyor.

Kod 48 ile işten çıkarılan çalışanlar, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alma hakkını kaybediyor. Ayrıca işsizlik ödeneğinden yararlanmaları da mümkün olmuyor. Bu nedenle söz konusu çıkış kodu, çalışanlar açısından en ağır sonuçlar doğuran uygulamalar arasında.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, parti genel merkezindeki işten çıkarmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Sönmez şu ifadeleri kullandı:

"Haklı feshe ikna olamadığımız bir şey varsa, geri döneriz, arkadaşların sözleşmelerini devam ettiririz. Bu gizlice yapılmış bir kıyım, bir operasyon vesaire olmadığı için bizim burada karnımızı ağrıtacak bir durum yok. Kendi birimim için de yeni bir görevlendirme yok."