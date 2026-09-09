Kılıçdaroğlu'na YENİ Parti'den sert tepki! "Tarihe Yeni Akit manşeti ile geçtiniz"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için “Siyasi tutuklu değil” sözlerinin Yeni Akit tarafından tam sayfa manşete taşınması tepki çekti. YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu hakkındaki davaları hatırlatarak Kılıçdaroğlu’na, “Tarihe Akit'in manşetlerinde değil, halkın vicdanlarında geçmektir mesele olan” sözleriyle yüklendi.

Butlan CHP'sin başı Kemal Kılıçdaroğlu, dün verdiği röportajda Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi görüşleri nedeniyle tutuklanmadığını savundu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için, “Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil” ifadelerini kullandı.

Hedef gösteren yayınlarıyla tepki çeken ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini tam sayfa manşetine taşıdı. Gazete, “CHP lideri Kılıçdaroğlu: Her fırsatta kendisini mazlum olarak sunan İmamoğlu'nun maskesini düşürdü. Ekrem siyasi tutuklu değil” başlığını kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP yanlısı Yeni Akit’in manşetine ve Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına sert tepki gösterdi.

"UMARIM HİÇBİR ARKADAŞIMIZ YENİ AKİT'İN MANŞETİNE BÖYLE GEÇMEZ"

Günaydın, konuşmasına Yeni Akit’in manşetini göstererek başladı:

“Evet... Bugün Akit, Yeni Akit gazetesinin bir manşeti var: 'CHP lideri Kılıçdaroğlu: Her fırsatta kendisini mazlum olarak sunan İmamoğlu'nun maskesini düşürdü. Ekrem siyasi tutuklu değil.'

Ben kendi adıma şunu söyleyeyim, şunu söyleyerek başlayayım: Bizim arkadaşlarımızdan hiç kimsesi, hiç kimse umarım hayatını Yeni Akit'e böylesine onu destekleyen bir manşetle geçmek gibi bir durumla karşı karşıya kalmaz.”

TEK TEK SORDU

İmamoğlu’nun siyasi kariyerine ve seçimlerde aldığı sonuçlara dikkat çeken Günaydın, diploma iptali kararını hatırlattı:

“Şimdi ne demeye çalıştığımı ifade edeyim. Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değil, öyle mi?

Eğer Ekrem İmamoğlu 2014'te Beylikdüzü'nü kazanmasaydı;

2019'da İstanbul Büyükşehir'i 13 bin farkla martta kazanmasaydı;

İptal edilen seçimi haziranda 700 bin farkla kazanmasaydı;

Bütün iftira ve kumpaslara rağmen 2024'ün yerel seçimini de 1 milyon farkla kazanmasaydı;

Arkasından cumhurbaşkanlığına aday olmasaydı...

Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıl evvelki diploması iptal edilir miydi? Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değil, öyle mi?”

TUTUKLANMA TARİHİNE DİKKAT ÇEKTİ

Günaydın, İmamoğlu’nun CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık kurduğu 23 Mart 2025’te tutuklandığını söyledi:

“Peki, Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değilse neden 23 Mart 2025 günü tutuklandı? Neydi o tarihin önemi? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyecekti. 23 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu tutuklandı, 23 Mart akşamı açılan sandıklardan ona 15,5 milyon oy çıktı. Aynı gün tutuklanması da Ekrem Başkan'ın siyasi tutuklu olduğu konusunda size bir işaret vermiyor mu acaba?”

DAVALARI SIRALADI

İmamoğlu hakkında yıllar içinde açılan davalara değinen Günaydın, yargılama süreçlerinde görev alan hâkim ve savcıların yerlerinin değiştirildiğini belirtti:

“Şimdi, eğer Ekrem İmamoğlu ile siyaseten uğraşılmasaydı; Süleyman Soylu kendisine 'ahmak' dediği için ve ona cevap verdiği için tarihe geçen 'Ahmak davası'nın sanığı konumuna düşürülür müydü? Ya da Fatih'in türbesinde yürüyüş tarzı ya da Ordu Valisi ile bilmem Ordu Havaalanı'ndaki muhatabiyeti bir dava konusu yapılır mıydı?

Eğer Ekrem İmamoğlu siyasi olmasaydı, siyasi olarak kendisinin en önemli rakibi olmasaydı Ekrem İmamoğlu hakkında bugüne kadar 17 ayrı dava açılır mıydı? Daha da önemlisi, o 17 davada görev alan 16 hakim ve savcının görev yerleri davalar sürerken değiştirilir miydi? Bu da mı size bir işaret vermiyor?”

Günaydın, İmamoğlu hakkında yürütülen casusluk ve Kent Uzlaşısı soruşturmalarını da eleştirdi:

“Eğer Ekrem İmamoğlu siyasi olmasaydı, İstanbul Büyükşehir'i kazandıktan sonra yüzlerce binlerce insan kendisini ziyarete gelirken, onların arasında ziyaretçi olarak giren ve yanında yalnızca birkaç dakika duran geniş şapkalı bir kadın ve yanındaki insan üzerinden —hayatlarında sadece birkaç dakika gördüğü insanlar üzerinden— casuslukla suçlanır mıydı? Ondan dolayı tutuklanır mıydı?

Eğer Ekrem Başkan İstanbul'daki belediye sayısını, ilçe belediyesi sayısını 14'ten 26'ya çıkartmak için hangi ilçede nasıl bir sosyoloji varsa ona yönelik belediye meclis üyesi adaylaştırması yaptı diye 'Sen Kürtlerden belediye meclis üyesi seçtin, Kent Uzlaşısı'nın bir tarafısın, o halde sen teröristsin.' diyerek acaba yargılanır ve bu suçtan da tutuklanır mıydı?”

YARGILAMA SÜRECİNİ HATIRLATTI

Günaydın, İmamoğlu’nun savunmasının engellendiğini ve “Millet Şahidimdir” adlı kitabının toplatıldığını söyledi. Gizli tanık ve etkin pişmanlık ifadeleri üzerinden yürütülen süreci de eleştirdi:

“Davalara girip duruşmaları izlemek gerek. Siyasi olmasaydı Ekrem Bey, savunması engellenir miydi? Savunması engellenen adam 'Millet Şahidimdir' diye kitap basıp kendisini millete anlatmak istiyor. Siyasi olmasaydı o kitap da toplanır mıydı? Bu da mı size bir işaret vermiyor?

Gizli tanıkların ifadeleri... Kimileri gizli tanıklıktan çekildiği için kelimesi değiştirilmeden başka bir gizli tanığın ifadesine aktarılır mıydı? Ve böylesine açık hukuksuzluk ve aymazlık hiçbir tereddüde mahal göstermeden devam ettirilebilir miydi?

Etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye olan, sonra duruşmaya gelip helallik isteyen, savcının o anda kendisi hakkında yeniden tutuklama istediği ve bu anda ertesi sabah tekrar gelip ifadesini etkin pişmanlık ifadesine dönüştürerek yeniden anlatan insan da mı size acaba 'Ne oluyor?' diye bir işaret vermiyor?”

"TARİHE AKİT'İN MANŞETLERİYLE GEÇMEK..."

Günaydın, geçmiş dönemlerde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini yöneten isimleri de hatırlatarak açıklamasını şöyle tamamladı:

“Siyasi olmasaydı 4 bin sayfalık iddianameyle Ekrem İmamoğlu gözaltına alınıp tutuklanıp yargılanırken acaba Melih Gökçek sakız çiğneyerek etrafta dolaşır mıydı? Ya da damadına 340 trilyon TL'lik İstanbul Büyükşehir Belediyesi arsasından avantaj sağlayan Kadir Topbaş yaşamını yargı önüne çıkmadan tamamlayabilir miydi? Bunlar da mı size bir 'Acaba?' işareti vermiyor?

Bir kişiyi sevebilirsiniz ya da sevmeyebilirsiniz. Ancak sözlerinizle tarihe geçiyorsunuz. Tarihe Akit'in manşetlerinde değil, halkın vicdanlarında geçmektir mesele olan. Mesele budur. Teşekkür ederim.”