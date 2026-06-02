Kılıçdaroğlu'na yakın isimden polisi 'planlayanlara': Özel'e verilecek desteği hesap etmedi mi?

CHP lideri Özel ve yönetimi için çıkan butlan kararı siyasetin en çok konuşulan ve neredeyse tek konusu. Kılıçdaroğlu ve Özel cephesinden karşılıklı adımlar gelmeye devam ederken taraflara yakın olan isimlerin yaptığı değerlendirmeler gündemi belirlemeye devam ediyor.

"POLİS MÜDAHALESİNİN ÖZEL'E DESTEĞİ ARTIRDIĞINI HESAPLAMADILAR MI?"

Nefes yazarı Aytunç Erkin, ismini vermediği Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimle yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Butlan kararının ardından CHP'nin genel merkez binasına Kılıçdaroğlu ve avukatının talepleri ile polis müdahalesinin yapılmasının Özel ve arkadaşlarına verilecek desteği artırdığını söyledi:

"Şu anda sessiz kalanlara bile tepki var. Yapay mı gerçek mi bilmediğimiz bir dalga yaşanıyor. Örneğin; polis zoruyla genel merkeze girilmesini açıklamak zor. Yani bu süreci planlayanlar Özgür Özel ve arkadaşlarına verilecek desteği hesap etmedi mi anlayamadım?"

MASADA BULUŞABİLİRLER Mİ?

Aynı isim, Kılıçdaroğlu ve Özel'in bunca gelişmenin ardından aynı masada buluşmamaları için koltuk kavgası olması gerektiğini, değilse buluşmak zorunda olduklarını söyledi.

"ÖZGÜR ÖZEL ARTIK KAHRAMAN OLDU"

Erkin, partideki önemli isimlerle yaptığı görüşmede yaşanan son sürecin Kılıçdaroğlu'nu nefret objesine, Özel'i de kahramanlaştırdığını söyledi. CHP'li ismin değerlendirmeleri de şu şekilde oldu:

"Birileri partinin içine bombayı bıraktı. Parti vicdanı kanıyor. Kemal Bey de her geçen gün erozyona uğruyor. Keşke uzlaşabilseler. Partinin bölünmesine yönelik bir tuzak olarak görüyoruz bunu. Bütün CHP’lilere düşen budur, başta Özgür Bey ve Kemal Bey’e. Bu oyunu bozmak!

Bazı görüşmeler yapacağız. Partide ileri gelenler, bölünme tuzağını görüyoruz, oyunu bozmak gerekiyor. Herkes bunun farkında. 10-12 kişi var orta yolu bulmak isteyen. Çok çok zor ama orta yolu bulmak.

Partiye polis girene kadar parti kamuoyunda şu ses yükseliyordu: Bunların ikisi de çekilsin yeni bir isim etrafında parti toparlansın. Ama CHP’ye, bizim doğup büyüdüğümüz genel merkeze polis girdiği andan itibaren Kemal Bey nefret objesine dönüştü, Özgür Bey kahramanlaştı. Olayın özü budur."