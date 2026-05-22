Kılıçdaroğlu'na "partisini yıktırdı" dedi: Erdoğan'a da iktidar olduğundaki CHP sözlerini hatırlattı

Mahkemenin CHP'nin 38. olağan kurultayını iptal ederek mutlak butlan kararı vermesi yurt içinde ve yurt dışında "darbe" yorumlarına neden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini yeniden yönetime getiren karar sert eleştirileri beraberinde getirdi.

Kararın ardından CHP'nin bir kere askerler tarafından kapatıldığını bu kararla da sivil bir mahkeme tarafından fiilen kapatıldığını söyleyen Gazeteci Ertuğrul Özkök, Kılıçdaroğlu'nun kararı kabul ederek sadece partisini değil birçok kurumu ve geleneği yıktırdığını söyledi. Demokrasi için Erdoğan ve AKP'lilerin de adım atması gerektiğine işaret eden Özkök, CHP'nin Erdoğan'ın iktidara geliş sürecindeki desteğini hatırlattı ve benzer tavır için beklenti oluştuğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NA "PARTİSİNİ YIKTIRDI" DEDİ

Ertuğrul Özkök T24'teki yazısında, mahkeme kararıyla birlikte Türkiye demokrasisinin dört temel direğinin; Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Anayasa Mahkemesi (AYM), Meclis iradesi ve "siyasi mertliğin" yara aldığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun bu kararı kabul ederek sadece kendi partisini değil, köklü devlet kurumlarını ve geleneklerini de yıktırdığını savunan Özkök, geçmişte aynı koltukta oturan Bülent Ecevit’in askeri darbeye direnerek hapis yattığını hatırlattı.

Özkök, 12 Eylül darbecilerinin bile partiyi kapatırken adaleti bu denli "alet etmediğini" öne sürerek, Kılıçdaroğlu’nun bomboş bir binada tek başına oturma pahasına partinin kimliğini ve demokratik mirasını feda ettiğini yazdı.

ERDOĞAN'A DA İKTİDAR OLDUĞUNDAKİ CHP SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Yazısında siyasi hafızayı tazeleyen Özkök, bugün yargı yoluyla fiilen kapatıldığını savunduğu CHP’nin geçmişte sergilediği "şövalye" tutumuna dikkat çekti.

Özkök, Deniz Baykal’ın, siyasi yasaklı olduğu dönemde Tayyip Erdoğan’ın önünü açmak için anayasa değişikliğine destek verdiğini hatırlattı.

O dönem Baykal’ın "Biz demokrasi ve hukukun üstünlüğü için yola çıktık" diyerek hiçbir pazarlığa girmediğini vurguladı.

Özkök, Erdoğan’ın o tarihte CHP’nin bu tutumu için sarf ettiği “Sayın Baykal ve CHP demokratik bir tavır ortaya koymuştur” sözlerini anımsatarak, bugün de aynı demokratik mertliğin AKP’den beklenmesinin bir hak olduğunu ifade etti.

Tayyip Erdoğan’ı başbakanlığa taşıyan sürecin mimarının bizzat CHP’nin demokratik tavrı olduğunu belirten Özkök, "Mutlak butlanına eren" olarak nitelendirdiği Kılıçdaroğlu’na

"Günü gelince bu rejim de biter, hayatın bu rejimden sonraki günleri de var" uyarısında bulundu.