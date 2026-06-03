Kılıçdaroğlu Tolga Şirin'i vekillikten azletti

Göreve getirilmesinin ardından partideki 3 avukatı görevden alan Kılıçdaroğlu, bugün de Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Tolga Şirin'i parti avukatlığından azletti. Şirin, konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapıp, alınan kararın kendisine ulaştırılan tebligatla öğrendiğini söyledi.

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Tolga Şirin:

Az önce aldığım tebligatla, avukatı olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin beni vekillikten azlettiğini öğrenmiş bulunuyorum. Nezaket, bu keyfiyetin tarafıma önceden ve doğrudan bildirilmesini gerektirirdi. Vaka, kamusal olduğu için kamuoyunun bilgisine sunarım.

DAHA ÖNCE DE 3 AVUKATI AZLETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu göreve gelir gelmez partinin 3 avukatını azletmişti. Avukatların görevden alınma nedeninin ise mutlak butlan kararına yapılan itirazın dilekçesini yazmaları olduğu öğrenilmişti.