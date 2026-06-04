Kılıçdaroğlu Şenal Sarıhan'ı da azletti

Mutlak butlan kararıyla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partide kadrolarındaki kıyıma devam ediyor. Genel merkezdeki personel tasfiyesinin ardından, partinin hukuk işlerinde 15 yıldır görev alan kıdemli avukat ve eski milletvekili Şenal Sarıhan da azledildi.

KILIÇDAROĞLU ŞENAL SARIHAN'I DA AZLETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, kendi avukatı Celal Kılıç aracılığıyla gönderdiği tebligatla Şenal Sarıhan’ı vekaleten azlettiğini duyurdu.

Sarıhan, 30 Eylül 2011 tarihinden bu yana, yaklaşık 15 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmi avukatlık görevini yürütüyordu.

Aynı zamanda eski Ankara Milletvekili olan ve insan hakları mücadelesiyle tanınan Sarıhan’ın görevine son verilmesi, mutlak butlan kararı sonrasında parti içindeki görevden almaların son halkası oldu.

"BU AZİLNAME BENİM İÇİN DEMOKRASİ MADALYASIDIR"

Görevden alınmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Şenal Sarıhan, kararın gerekçesine karşılık verdi.

Sarıhan, "2011'den bu yana sürdürdüğüm avukatlık görevime son verilmesinin nedeni parti içinde demokrasi ve insan haklarına dayalı hukuku savunmaktır" ifadelerini kullandı.

Kararı bir onur nişanı olarak gördüğünü belirten Sarıhan, "Bu azilname, benim için demokrasi madalyasıdır" dedi.

ŞENAL SARIHAN KİMDİR?

1948 doğumlu olan Şenal Sarıhan, 1966 yılında İzmir Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nü, 1974 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladı. Meslek hayatına öğretmen olarak başlayan Sarıhan, daha sonra avukatlık yaptı. TÖS ve TÖB-DER'de yöneticilik görevlerinde bulunan Sarıhan, 12 Eylül sonrası yeniden faaliyete geçirilen Çağdaş Hukukçular Derneği'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı ve üç dönem genel başkanlık görevini üstlendi.

Hukuk kariyeri boyunca özellikle siyasi davalarda görev alan Sarıhan, 12 Eylül mağdurlarının avukatlığını yaptı. İşkencenin önlenmesi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması ve hukukun demokratikleşmesi alanlarında çalışmalar yürüttü. Kendisi de 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde tutuklu olarak yargılandı.

Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı gibi siyasi cinayetlerde yaşamını yitiren isimlerin davalarında müdahil avukat olarak görev yapan Sarıhan, 2 Temmuz 1993'teki Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatlığını uzun yıllar sürdürdü.

ÇHD Genel Başkanlığı döneminde Ceza İnfaz Hukuku ve Kadının İnsan Hakları projelerini hayata geçiren Sarıhan, kadın hakları mücadelesinde de aktif rol aldı. TCK Kadın Platformu Ankara Başkanlığı'nı yürüttü; 4320 Sayılı Ailenin Korunması Yasası ile Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunu'nda kadın hakları temelindeki değişiklik çalışmalarına katkı sundu.

Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği bünyesinde insan hakları ve kadın hakları alanlarında çeşitli görevlerde bulunan Sarıhan, 2005-2006 yıllarında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. Kurula yönelik müdahaleleri gerekçe göstererek bu görevinden istifa etti.

Kadın mücadelesini örgütlemek amacıyla 5 Aralık 1997'de Cumhuriyet Kadınları Derneği'ni kuran Sarıhan, derneğin 17 yıl boyunca genel başkanlığını yürüttü. Ayrıca Kanal Türk ve Halk TV'de kadın hakları konusunda televizyon programları hazırladı.

Siyasi yaşamında CHP çatısı altında da görev alan Sarıhan, 2010 genel seçimlerinde Ankara milletvekili aday adayı oldu. Partinin çeşitli hukuk ve kadın politikaları çalışmalarında yer aldı, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği yaptı ve 18. Olağan Kongre'de Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

Sarıhan'ın "Kafes" ve "Efirli Günlüğü" adlı öykü kitaplarının yanı sıra hukuk, insan hakları ve kadın hakları alanlarında yayımlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Öykü eserleri daha sonra "Cam Bardaklar Kırılsın" adıyla tiyatroya uyarlanmıştır.