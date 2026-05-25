Kılıçdaroğlu mitingle dönecekmiş

CHP'nin yerel seçimlerde birinci parti olmasının ardından milyonların ilk defa duyduğu 'mutlak butlan' 21 Mayıs itibarı ile CHP'ye uygulandı. 38. Olağan Kurultay yok sayıldı ve parti yönetimi Kılıçdaroğlu'na verildi.

Genel merkez binasının da polis eli ile boşaltılmasının ardından gözler Kılıçdaroğlu'nun merkez binasına ne zaman geleceğine çevrildi. Gazete Pencere'den Yıldız Yazıcıoğlu'nun haberine göre Kılıçdaroğlu 31 Mayıs Pazar günü bir miting çağrısı yaparak genel merkeze gelecek.

GÖZLER YAPACAĞI PM TOPLANTISINDA

Kılıçdaroğlu'nun Kasım 2023'teki 60 kişilik PM'si, AKP'ye geçişler sonrasında 58'e düştü. Bu 58 üyeli PM toplantısında, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerce de "en kısa zamanda kurultay takvimi" şeklinde tavır alınması ihtimali gündemde. Bu PM üyelerine, milletvekillerine de il, ilçe örgütlerinden şimdiden tepkiler gösterildiği ifade edildi.