Kılıçdaroğlu, Merdan Yanardağ'ın ne ile suçlandığını bilmiyormuş

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, SZC TV yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Programda, tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ’ın kendisine yönelttiği soru gündeme geldi. Yanardağ, "Niyetiniz ne olursa olsun iktidar ile paralel bir görüntü sergiliyorsunuz. Öyle ki benim iddianamemde sizinle yaptığım röportaj tutuklanmama sebep olarak gösterilirken bu konuda tek bir yorum yapmadınız" ifadelerini kullandığı mesajını yolladı.

Yanardağ, “İddianamemi okudunuz mu? Sizinle yaptığım programda bir suç işledim mi?” sorusunu yöneltti.

"BUNUNLA SUÇLANDIĞINI YENİ ÖĞRENİYORUM"

Bu soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, Yanardağ’ın söz konusu röportaj nedeniyle suçlandığını yeni öğrendiğini belirterek, “Hayır, bu konuda suç işlediğine inanmıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse bununla suçlandığını yeni öğreniyorum” dedi.

Tüm iddianameleri bireysel olarak incelemediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, dosyaların bir komisyon tarafından değerlendirildiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, “İddianamelerin tamamını okumadığımı söyledim. Komisyon tarafından inceleniyor. Haksızlık varsa tüm belediye başkanlarının dosyalarına bakıyoruz. Kimseyi de peşinen suçlamıyoruz” ifadelerini kullandı.