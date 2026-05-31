Kılıçdaroğlu memleketinden destek bulamadı

Mutlak butlan kararının ardından kapısı polis eliyle kırılan CHP Genel Merkezi'ne gidip makam koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, dün bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Program öncesinde, katılımın sınırlı kalacağı yönündeki değerlendirmeler gündemi meşgul ederken gözler destek oranlarına çevrildi. Programdaki dikkat çeken ayrıntılardan biri ise Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den gelen katılım sayısı oldu. Genel merkezdeki bayramlaşma programına Tunceli'den sadece 21 kişi katıldı.

ORGANİZASYONA RAĞMEN BEKLENEN YOĞUNLUK OLUŞMADI

Kılıçdaroğlu'nun ekibi, bayramlaşma programına katılımı artırmak amacıyla Türkiye'nin farklı kentlerinden organizasyonlar düzenledi. Ancak bu planlamalara rağmen, Kılıçdaroğlu'nun kendi memleketi Tunceli'de beklenen yoğunluk oluşmadı. Kentten yola çıkarak programa katılmak üzere bir araya gelenlerin toplam sayısının 21 kişide kaldığı tespit edildi.