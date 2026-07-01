Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

CHP eski Antalya Serik İlçe Başkanı Şeref Çimen, makemenin verdiği karar ile CHP'ye ataması yapılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeref, onur ve haysiyetini incitecek derecede hakaret suçunu işlediğini belirterek davacı oldu. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca işlem yapılması istendi. İlgili kanun maddesi kapsamında şüpheliler hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edilebiliyor.

"ESKİ DELEGELER ŞAİBELİ" İFADESİ YARGIYA TAŞINDI

Suç duyurusunun gerekçesi, Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV canlı yayınında sarf ettiği sözler oldu. Kılıçdaroğlu'nun, sunucunun "Olağanüstü kurultaya gidecek misiniz" sorusuna, "Hayır olağan kurultaya gideceğim" yanıtını vermesi ve gerekçe olarak "Eski delegeler şaibeli dolayısıyla eski delegeler ile kurultay yapmam" ifadelerini kullanması yargıya taşınan süreci başlattı.

"KILIÇDAROĞLU SEÇİLDİĞİNDE BEN KURULTAY DELEGESİYDİM"

Şeref Çimen, savcılığa teslim ettiği suç duyurusu dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun seçildiği kurultayda kendisinin de görev yaptığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“19 Haziran 2026 tarihinde dilekçemde linkini belirttiğim adreste Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de canlı yayın sırasında Sözcü TV spikerinin sormuş olduğu 'olağanüstü kurultaya gidecek misiniz' sorusuna, 'hayır olağan kurultaya gideceğim' demesi, spikerin sebebini sorduğunda Kılıçdaroğlu'nun 'eski delegeler şaibeli dolayısıyla eski delegeler ile kurultay yapmayacağını' belirtmesi tarafıma karşı bir hakarettir. Ben Cumhuriyet Halk Partisinde Kemal Kılıçdaroğlu seçildiğinde kurultay delegesiydim. Kurultay da seçim usule uygun şekilde yapıldı. Herhangi bir şaibe bulunmamaktadır ancak şüpheli şahıs bizim hakkımızda bu neviden sözler ederek tarafımıza karşı şeref, onur ve haysiyetimizi incitecek derecede hakaret suçunu işlemiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler nedeniyle şikayetçiyim. Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.”

BUTLAN YÖNETİMİ TARAFINDAN GÖREVDEN ALMALAR SÜRÜYOR

Geçtiğimiz günlerde butlan yönetimi tarafından CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı görevden alınarak yerine eski Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin atanmıştı.