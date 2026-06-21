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Halk TV Türkiye Kılıçdaroğlu Grup Toplantısı yapmayacak

Kılıçdaroğlu Grup Toplantısı yapmayacak

Mahkemenin CHP'ye atadığı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü yapılacak MYK ve PM toplantıları nedeniyle grup toplantısı yapmama kararı aldı.

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Kılıçdaroğlu Grup Toplantısı yapmayacak

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına atadığı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran Salı günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) toplama kararı aldı. Alınan bu toplantı kararları nedeniyle Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını yapmak için TBMM’ye başvurmayacak. Mesai, Meclis yerine partinin yetkili kurullarına kaydırıldı.

TOPLANTILARIN SAATİ NETLEŞTİ

23 Haziran Salı günü gerçekleşecek olan CHP MYK ve PM toplantıları, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Günün ilk toplantısı olan MYK, saat 11.00'de yapılacak. Bu toplantının ardından saat 14.00’te Parti Meclisi (PM) toplantısına geçilecek.

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TBMM grup toplantısının yerine planlanan hem MYK hem de PM toplantısının ana gündemini, partideki son gelişmeler oluşturacak. Kurullar bu başlık etrafında toplanarak durumu değerlendirecek.

Saat 14.00'te başlayacak olan Parti Meclisi toplantısı, Kılıçdaroğlu’nun yapacağı sunuş konuşması ile açılacak. Parti Meclisi'nde güncel siyasi değerlendirmeler yapılırken, masadaki bir diğer somut başlık olarak il disiplin kurullarının durumu görüşülecek. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu
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