Kılıçdaroğlu fişleme ekibi kurmuş: Aleyhinde paylaşım yapanı ihraç listesine atıyor

Mutlak butlan kararıyla CHP’ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yönetime getirildiğinden bu yana verdiği kararlarla tartışılırken Parti Meclisi üyeleri ve Grup Başkanvekillerinin de yer aldığı çok sayıda CHP'liyi ihraç ederek büyük tepki çekti.

Partinin karar organlarındaki dengeyi Kemal Kılıçdaroğlu lehine çevirmeyi amaçladığı savunulan ihraçların, devamının gelip gelmeyeceği merak edilirken yanıt butlancılardan geldi.

KILIÇDAROĞLU FİŞLEME EKİBİ KURMUŞ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kılıçdaroğlu kaynakları Grup Başkanvekilliği görevinden alınan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’dan boşalan yerlere yeni atamalar yapılacağını işaret etti. TBMM CHP Grup iç yönetmeliğine göre seçimle belirlenmesi gereken Grup Başkanvekillerinin, “Tedbir kararı nedeniyle” atama yoluyla belirleneceği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun Başarır ve Günaydın yerine Sevda Erdan Kılıç ile İnan Akgün Alp'i atayacağı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu’na yakın kurmaylara göre, ihraçlarda sıra il başkanlarına geldi. CHP Lideri Özgür Özel lehine irade ortaya koyan il başkanlarının kesin çıkarma istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edileceği anlatıldı. Ankara, İstanbul, İzmir ve Kars il başkanlarının değiştirileceği dile getirildi.

Parti Meclisi’nden Meclis Grubu’na kadar, partinin kritik organlarında yaşanan ve yerel örgütlerle devam edeceği belirtilen ihraçların ardından, “Kara listenin açılacağı” da iddia edildi. Kılıçdaroğlu yönetiminin şarkılarını kullanmasına izin vermeyen sanatçılardan bir kara liste oluşturduğu belirtilen bazı mahkeme kararının ardından göreve gelen bazı yöneticilerin, “Sosyal medyada cadı avına çıktığı” da vurgulandı.

ALEYHİNDE PAYLAŞIM YAPANI İHRAÇ LİSTESİNE ATIYOR

Bildircin'in aktardığına göre bir butlan kurmayı, “İhraç edilecek isimlere yenileri eklenecek mi?” sorusuna, kimsenin kendisini eleştiren kişilerle çalışmak istemeyeceği yanıtı verirken sosyal medyadan tek tek tarama yaparak isim listeleri hazırladıklarını söyledi.

Belirledikleri isimleri Kılıçdaroğlu yönetimine sunduklarını belirten butlan kurmayı, isimlerin kontrol edilip sırayla ihraç edileceğini ifade etti.

Şirketlerde dahi sosyal medya kontrolü yapıldığını söyleyerek yapılan işi savunan o kurmay şunları söyledi:

"Bugün basit bir şirkette bile yöneticiyi eleştirirseniz işiniz tehlikeye giriyor. Partinin kırmızı çizgileri içinde Genel Başkanlık makamına hadsiz şekilde saldırmak da var. Bu arkadaşlarımızı da tek tek bildireceğiz."