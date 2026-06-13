Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Yanıtı Özgür Özel verdi

CHP lideri Özgür Özel, parti içindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Özel, mutlak butlanla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve butlan ekibinin fiili olarak Cumhur İttifakı'nın katılma ihtimaline dair soruya yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU CHP'Sİ CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAK MI?

T24'ün haberine göre Özgür Özel, son bir ayda yaşananların ardından siyasi haritada hiçbir seçeneğe olmaz diyemediğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu ve butlancıların Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı yönündeki soruya net bir "hayır" cevabı veremeyeceğini ifade eden Özel, "Şimdi son bir ayda yaşadıklarımızdan sonra hiçbir şeye imkânsız diyemem. Kimseye bu noktada kefalet koyabilecek durumda değilim" dedi.

Özel, geçmişte bu tür iddialara asla inanmayacağını ancak gelinen noktada durumun değiştiğini vurguladı.

Bir ay öncesine kadar butlan yönetimindeki arkadaşların hiçbirinin CHP'yi çizgisinden saptıracağına inanmadığını ve hepsine kefil olabileceğini söyleyen Özel, parti içindeki ihraç listelerinin önceden yandaş medyada birebir yayınlanmasıyla güveninin sarsıldığını belirtti.

YANITI ÖZGÜR ÖZEL VERDİ

Gazeteci Sinan Burhan'ın TGRT canlı yayınında ihraç edilecek isimleri bir hafta önceden saydığını hatırlatan Özel, o dönem parti yönetiminin "ihraç yok" açıklaması yapmasına rağmen listenin tam isabetle uygulandığını vurguladı.

Operasyon bilgilerini önceden alan kişilerin Akın Gürlek ile olan ilişkilerinin sorgulanması gerektiğini belirten Özel, "Bize her yerden; 'defalarca görüşüldü, bütün adımlar birlikte planlandı' deniyor. Hem duyduğum Orta Doğu lafları hem de bu ihraçlar nedeniyle artık hiçbir konuda hiçbirine kefil olamam" ifadelerini kullandı.