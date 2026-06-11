Edirne Bölge İdare Mahkemesi kuruldu
Adalet Bakanlığı, yargılamaların daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla Edirne’de Bölge İdare Mahkemesi kurulduğunu açıkladı.
Adalet Bakanlığı, yargılamaların daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla Edirne’de Bölge İdare Mahkemesi kurulduğunu açıkladı.
Mahkemenin yargı çevresi Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale olarak belirlendi.
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kararın idari yargıdaki iş yükü, nüfus, ulaşım imkanları ve coğrafi yapı dikkate alınarak alındığı belirtildi.
Buna göre Edirne Bölge İdare Mahkemesi’nin kurulması, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in onayıyla uygun görüldü. Karar, 11 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Açıklamada, yeni mahkemenin adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin, verimli ve hızlı ulaştırılması amacıyla kurulduğu ifade edildi.
Bakanlık, vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için gerekli adımların kararlılıkla atılmaya devam edeceğini bildirdi.