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Halk TV Türkiye Kılıçdaroğlu AKP'li vekil ile beraber nikah şahitliği yaptı

Kılıçdaroğlu AKP'li vekil ile beraber nikah şahitliği yaptı

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da düzenlenen düğün töreninde Tuğçe Bekmez ile Sinan Ok’un nikâh şahitliğini AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte yaptı.

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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs'ta açıkladığı mutlak butlan kararıyla kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar Denizköşkler Mahallesi’ndeki bir salonda düzenlenen Tuğçe Bekmez ile Sinan Ok çiftinin düğününde AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte nikah şahitliği yaptı. Nikaha ezan okununca ara verildi. Nikahın ardından cüzdanı geline vermek isteyen Kılıçdaroğlu, "Önce damadın ayağına bas" uyarısı yaptı. Nikâhın ardından çifte mutluluk dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, törenin ardından düğün salonundan ayrıldı.

Kılıçdaroğlu AKP'li vekil ile beraber nikah şahitliği yaptı - Resim : 1

''TEMIZLENME VE ARINMAYI GERÇEKLEŞTIRECEK LIDER" ANONSU

Şahitlik yapmak için sahneye davet edilen Kılıçdaroğlu, "Temizlenme ve arınmayı gerçekleştirecek lider, CHP Genel Başkanı" sözleriyle anons edilerek sahneye davet edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP AKP Kemal Kılıçdaroğlu Mutlak butlan
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