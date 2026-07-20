Kıbrıs Gazisi Fikret Yavuz, Barış Harekatı'nın yıl dönümünde hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli İlçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Fikret Yavuz (72) Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümünde yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Yavuz’un vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Parkinson ve demans hastalığı nedeniyle bir süredir Nazilli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Fikret Yavuz, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümünde yaşamını yitiren Yavuz’un vefatı ilçede de üzüntüyle karşılandı.

3 ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve 3 çocuk babası olan Yavuz’un uzun yıllar Kıbrıs Gazisi unvanıyla yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Yavuz için yarın Nazilli’deki Koca Camii’nde askeri tören düzenlenecek. Törene ailesi yakınları ile vatandaşların katılması beklenirken, askeri törenin ardından Kıbrıs Gazisi Fikret Yavuz son yolculuğuna uğurlanacak. (DHA)