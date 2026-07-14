KESK'ten Ankara Adliyesi önünde dikkat çeken çağrı

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Ankara Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı olduğunu hatırlatarak, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ise başsağlığı diledi. Karagöz, 15 Temmuz sonrası çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yaklaşık 162 bin kamu çalışanının ihraç edildiğini belirterek, "KESK'te de 4 bin 259 arkadaşımız ihraç edildi" dedi.

Ahmet Karagöz, "İktidarın FETÖ'den miras kalan yöntemleri bugün belediyeler ve yerel yöneticilere karşı kullandığını" savundu. Karagöz, 2016'dan itibaren Doğu ve Güneydoğu'da seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atandığını, daha sonra ise İstanbul, Adana ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde belediye başkanlarının gözaltına alınıp tutuklandığını söyledi.

"BU HUKUKSUZLUĞU ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ''

31 Mart yerel seçimlerinde halktan destek göremeyen iktidarın, bunun hıncını seçilmiş belediye başkanlarından çıkarmaya çalıştığını öne süren Karagöz, "Bu hukuksuzluğu asla kabul etmeyeceğiz. Hukuksuz yargılamaların karşısında olacağız. Ülkemizde yaşanan anti demokratik uygulamalara karşı duracağız. Demokratik Türkiye'yi, hukukun ve adaletin işlediği bir ülkeyi hep birlikte yaratacağız. Umuyorum ve diliyorum ki AKP adaleti bugün bizi şaşırtır. Hukuksuz yere yargılanan başta Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner olmak üzere oradaki emekçi arkadaşlarımız serbest bırakılır" dedi.



(ANKA)