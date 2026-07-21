Kesimhanelere 24 saat kamera kaydı şartı: Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, kesimhanelerdeki denetim mekanizmaları artırılıyor. Yeni düzenlemeye göre canlı hayvanlar, karkaslar, yan ürünler ile personel hareketlerinin eksiksiz şekilde izlenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda hayvan bekleme alanları, kesim yerleri ve muamelenin gerçekleştiği bölümlere geniş açıdan görüntü alabilen, yüksek çözünürlüklü ve en az bir ay boyunca kayıt yapabilen görüntüleme sistemlerinin kurulması şart koşuluyor.

KESİM ŞARTLARI VE HAYVAN REFAHI STANDARTLARI DEĞİŞİYOR

Yönetmelik bünyesinde hayvan refahına yönelik teknik altyapı gereksinimleri de yeniden tanımlanıyor. Yeni kurallara göre kesimhanelerde hayvana aşırı basınç uygulamayan, zemini kaygan olmayan, sessiz çalışan ve ani hareket etmeyen ekipmanlar kullanılacak. Aynı zamanda hayvanlara zarar verebilecek keskin kenarları bulunmayan ve uygun şekilde konumlandırılmış sabitleme ekipmanlarının tesiste yer alması zorunlu tutuluyor. Öte yandan uygulama kapsamında hayvanların bilinçli haldeyken ayaklarından asılması da tamamen yasaklanıyor.

DİJİTAL TAKİP VE ELEKTRONİK KÜPE İLE İZLENEBİLİRLİK

Güvenli et üretimini temin etmek adına kesimhanelerde dijital dönüşüm adımları da devreye sokuluyor. Kesilen hayvanların elektronik küpe uygulaması üzerinden dijital takibinin yapılabilmesi amacıyla dijital sayım ve takip cihazlarını içeren altyapı tesis edilecek. Bu izlenebilirlik kayıtları vasıtasıyla çiftliklerdeki hastalık süreçlerinin, veteriner ilaç kullanımlarının ve hayvan hareketlerinin tam kontrol altında tutulması hedefleniyor.

UYGULAMA 1 OCAK 2027 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'ne eklenen bu yeni yükümlülüklerin tamamı için tesislerin gerekli hazırlıkları tamamlaması adına geçiş süreci tanındı. Kesimhanelerdeki kamera kurulumu, teknik ekipman standartları ve dijital takip zorunluluğu 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlayacak. (AA)