Keserle ev basmaya gitti bıçaklandı!

Kayseri’de Onur U., iddiaya göre elinde keserle evini basmaya gittiği H.A. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Derinçay Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Onur U., eline aldığı keserle H.A.’nın evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.A., evini keserle basmaya geldiği öne sürülen Onur U.’yu bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı öğrenilen Onur U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Onur U.’nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından H.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. (DHA)